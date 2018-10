OSLO-TRØBBEL: Oslo Fotballkrets sier de vil behandle voldshendelsen i en G19-kamp i Oslo fredag mandag, men bekrefter at det har vært en negativ trend i Oslo. Bildet er ikke relatert til noen av klubben som er involvert. Foto: Bjørn S. Delebekk

Oslo Fotballkrets bekrefter uheldig utvikling etter voldsepisode

FOTBALL 2018-10-14T15:12:52Z

I vår slo Oslo Fotballkrets alarm på fotballtinget om voldsproblemer i kretsen. Etter nok en voldshendelse i helgen vurderer man sterkere tiltak – og kostnadene må klubbene dekke selv.

Publisert: 14.10.18 17:12

Det var fredag kveld at en G19-kamp i Oslo endte opp i slåsskamp mellom spillere og tilskuere. En 16-åring endte på legevakten etter tumulten, men lederen i den aktuelle klubben ungdommen tilhørte sier til VG lørdag at det står bra til med 16-åringen.

De involverte klubbene og dommeren skal alle sende en rapport til kretsen om hendelsen.

Daglig leder i Oslo Fotballkrets, Tore Jarl Bråteng, sier til VG at han har fått med seg hendelsen fredag, men at kretsen på generelt grunnlag ikke kommenterer saker som er til behandling.

– Når det gjelder eventuell saker som oppstår fredag, lørdag eller søndag, så vil vi starte saksbehandling førstkommende mandag. Slik blir det også denne gang, i tråd med standard prosedyre, sier Bråteng.

Ønsker dialog med politiet

– Hvor mange tilfeller av bråk har det vært de siste årene?

– Det har jeg ikke her og nå, men det har i år vært en uheldig utvikling av tøffere språkbruk i forbindelse med fotballkamper. I noen tilfeller kan slik stemning eskalere til voldshendelser. Det er en negativ trend som kretsen tidligere har kommentert, hvor vi ønsker et økt fokus på fair play og trygge rammer, svarer Bråteng.

– Hvilke tiltak gjør kretsen for å få bukt med voldsproblemene?

– Et av flere tiltak er at vi bemanner med flere i dommerteamet. I noen divisjoner stiller vi normalt med enkeltdommer, noen ganger med en veileder og/eller fadder på sidelinjen. I andre kamper har vi full trio, med veileder.

Bråteng sier at kretsen kan bli nødt til å sette opp flere dommere enn det som er tiltenkt for å få bukt med problemene.

– Et virkemiddel er da å øke til trio i kamper hvor det i utgangspunktet er tiltenkt en dommer. De merkostnader dette medfører må da dekkes av det laget som har forårsaket tiltaket. Et annet tiltak er dialog med og involvering av politiet. Politiets positive involvering og bidrag bekrefter at dette er noe de tar på alvor.

Slo alarm i vår

Det var i vår på fotballtinget at Oslo fotballkrets, via Marius Gisvold, slo alarm om voldsproblemene i Oslo-fotballen .

– Vi har et voldsproblem i Oslo-fotballen, fastslo forslagsstiller Gisvold fra Oslo-klubben Ready på tinget.

Basert på erfaringene til Gisvold mener han at det største problemet er mangel på voksne rollemodeller i enkelte lag og klubber.

– En del ungdomslag stiller uten voksne ledere, og det stort problem. Samtidig er det vanskelig å nekte folk å være med. Det kretsen gjør er at de forsøker å være til stede på enkelte kamper der de har mistanke om problemer, sier han til VG.

Forslaget hans på tinget om å innføre poengtrekk som virkemiddel ble vedtatt med 150 mot 25 stemmer i mars.

Lite populært med fredagskamper

Bråteng sier at poengtrekk som mulig virkemiddel er bra, men ikke alltid like effektivt.

– Poengtrekk er et viktig virkemiddel, men ikke like virkningsfullt i enhver sammenheng. Men det er ett av flere virkemidler som det er hensiktsmessig å ha. I eksempler med lag som ikke er avhengig av poeng i siste serierunde vil dette virkemiddel ikke nødvendigvis virke preventivt.

– Er det en dårlig idé å spille kamp fredag kveld?

– Anleggssituasjon i Oslo er begrenset i forhold til vårt kampvolum som utgjør mer enn 32 000 kamper hver sesong. Matematikken er slik at det må spilles fotball alle syv dager i uken. Det er få aldersklasser eller divisjoner som peker ut fredag som sin favorittdag, så da fordeles det etter samråd med klubbene i krets gjennom politiske møteplasser.