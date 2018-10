I SARPSBORG: Haugesund-trener Eirik Horneland i intervjusonen etter tapet mot Sarpsborg 08 søndag. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

FKH-treneren synes Sarpsborg-krav blir «litt uryddig»

FOTBALL 2018-10-29T08:00:59Z

SARPSBORG (VG) Haugesund-trener Eirik Horneland mener at Sarpsborg prøvde å endre reglene midt i sesongen. 08-kapteinen Joachim Thomassen på sin side fastslår at de ble tent av FKHs nei til flytting av kampen.

Publisert: 29.10.18 09:00

Østfoldingene ønsket å spille mandag, fordi Europa League-suksessen har gitt dem et tøft kampprogram. Men matchen gikk som planlagt søndag - med Sarpsborg-seier 2–1. Torsdag hadde sarpingene besøk av Malmö FF i Europa League.

– Det gikk en f.... i oss. Sarpsborg 08 har vært store opp gjennom årene, og tilrettelagt for andre. Jeg skjønner Haugesund, som sikkert ville møte et slitent 08-lag nå som de er i medaljekampen. Men nå var det heller vi som fikk nytte av at vi ikke fikk viljen vår, sier sarpe-kaptein Thomassen til VG.

– Vi ble tent av at FKH ikke ville flytte kampen. Vi var en gjeng med sure drittunger som leverer bra fotball. Vi viser hjerte og pondus.

Joachim Thomassen mener at det likevel «ikke er Haugesund som er problemet». Han peker på NFF.

– Når en liten klubb som vi har klart å komme ut i Europa, så kunne de ha flyttet noen matcher, synes jeg.

– Det er godt mulig at de følger regelverket, men det går an å bruke sunn fornuft.

Haugesund-trener Eirik Horneland synes ikke noe om å diskutere dette midt i sesongen.

– Vi kan gjerne diskutere om det bør være presedens for å flytte kamper midt i sesongen om et lag går til Europa, men da må vi diskutere det før sesongen, ikke midt i sesongen. Jeg synes dette blir litt uryddig.

Sarpsborg tok sin første seier siden 12. august. Det passet Haugesund ekstremt dårlig, etter som de kjemper med Molde om bronsemedaljene.

– Vi gjorde det i hvert fall ikke enklere for oss selv, sier Eirik Horneland, som kommer til å følge mandagens Molde-kamp mot Start med argusøyne.

Hans kollega i Sarpsborg, Geir Bakke, opplevde endelig suksess også i den hjemlige serien. Til nå i høst har det vært jubel i Europa og skuffelser i Eliteserien. Han mener at Norges Fotballforbund uansett burde ha flyttet denne kampen til mandag.

– Jeg synes vi sammen må klare å tenke sunn fornuft. Det er Norges Fotballforbund som bør gå inn og se dette klart og bruke sunn fornuft.

Tobias Heintz var dagens mann på Sarpsborg stadion. Først pirket han inn en retur fra keeper Helge Sandvik til 1-0, så dro han av en Haugesund-spiller og skjøt. Keeper Sandvik fikk bare slått ballen i stolpen, og returen satte Patrick Mortensen i åpent mål. Det er danskens scoring nummer 11 denne sesongen. Dermed ligger han bra an til å kopiere fjorårets 12 ligamål.