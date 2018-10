NEDTUR: Christian Berge og Norge tapte mot Spania i EHFs Euro Cup. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Skrekk-omgang ødela for Norge mot Spania

(Spania- Norge 30–27) En håpløs første omgang ødela for Norge mot Spania i EHFs Euro Cup.

Norge slet tungt og lå under med ni mål mot regjerende europamester Spania, men fikk hentet seg noenlunde inn i annen omgang og tapte til slutt 27-30.

Norges håndballherrer fikk en tung start og brukte ni minutter på å score sitt første mål i Valladolid. Europamesterne viste på sin side ingen nåde og ledet på det meste med ni mål flere ganger i første omgang.

Bedre tter hvilen

Christian Berge var langt fra fornøyd med å ligge under 10-18 til pause, og det var et helt annet norsk lag som kom på banen til siste halvdel.

Opphentingen startet for fullt, og med elleve minutter igjen lå Spania kun foran med ett mål. Europamesterne hadde likevel kontroll på kampen og sikret til slutt 30-27 og full poengpott etter de to første kampene i EHFs nyvinning Euro Cup.

Tapet var Norges nummer 15 mot Spania siden november 1997.

Sagosen sto over

Sander Sagosen sto over oppgjøret for å hvile etter å ha briljert med tolv scoringer i 43-31-seieren over Østerrike onsdag.

Kampen mot Spania var den andre av totalt fem oppkjøringskamper for håndballgutta fram mot VM i Danmark og Tyskland i januar. Euro Cup, som skal gi lagene som allerede er kvalifisert til EM i 2020 kamptrening mens de andre holder på med kvalifisering, tar pause til april.