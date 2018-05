Hevder Alex Sandro blir Mourinhos første store sommersignering

Publisert: 19.05.18 07:59 Oppdatert: 19.05.18 08:55

Han fikk ikke plass i Brasils VM-tropp, men Juventus’ Alex Sandro (27) skal ha en høy stjerne hos Manchester United-manager José Mourinho.

Det skriver The Times , som tidligere i uken meldte at den portugisiske manageren ønsker å hente Alex Sandro for å minske gapet mellom Manchester United og byrival City.

Det kan skje allerede kort tid etter at FA-cupfinalen er unnagjort, ifølge den britiske storavisen. Det vil i så fall gjøre Alex Sandro til klubbens første sommersignering i år.

Lørdag står Chelsea på motsatt banehalvdel når sesongens siste trofé i England skal deles ut, men én kamp virker allerede å være avgjort dem to imellom: Etter sigende har Manchester United slått London-klubben i kampen om signaturen til Alex Sandro.

Ifølge italienske Calcio Mercato skal 27 år gamle Alex Sandro ha blitt nektet en overgang til Chelsea forrige sommer etter at Juventus solgte både Leonardo Bonucci og Dani Alves.

Nå er det istedenfor Manchester United som virker som hans neste stoppested. Spilleren har ifølge The Times oppfordret sin klubb om å komme til enighet med De røde djevlene .

Fakta Alex Sandro Fullt navn: Alex Sandro Lobo Silva Født: 26. januar 1991 (27 år) Fødested: Catanduva i Brasil Posisjon: Venstreback Klubber: Juventus (2016-nå), Porto (2011–16), Santos (lån) (2010–11), Deportivo Maldonado (2010–11), Atletico Paranaense (2008–10)

Men det koster.

Juventus skal ha satt en prislapp på omkring 50 millioner pund for sin brasse, som for øvrig ble vraket fra Brasil sin VM-tropp.

Prislappen er omkring det samme som byrival City brukte på hver av både Benjamin Mendy og Kyle Walker i fjor sommer, men Mourinho ønsker ikke å nøye seg med bare 27 år gamle Alex Sandro, som i så fall er ventet å bekle den venstre backposisjonen til Manchester United.

Manchester United-manageren er også ute etter å styrke både midtforsvaret og den høyre siden av forsvaret, ifølge The Times.

VGs tips: Manchester United-seier.

I FA-cupfinalen møtes to lag som ganske så effektivt er i stand til å stoppe hverandre. Og her står det så mye på spill.

Manchester United har vunnet to av tre siste innbyrdes møter. Og har ikke sluppet inn mer enn ett mål på sine 16 seneste FA-cupmatcher. I åtte av disse kampene har Manchester-klubben holdt buret rent.

Vi tror The Red Devils vil være best på holde laget samlet i kveld. Så gjelder det «bare» og finne eller å skape lukene i den andre enden av banen.

Manchester United-oddsen står til 2,40, og spillstopp er kl. 18.10. TV3 viser kampen.

PS: Overgangsvinduet til Premier League-klubbene åpnet allerede 17. mai, men varer bare til 9. august. Det er for at alle tropper skal være klare til seriestart den 11. august.

