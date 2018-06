DÅRLIGST RANGERT: Sergej Ignasjevitsj i aksjon mot Tyrkia i den siste treningskampen. Heller ikke der klarte det russiske laget å vinne. Foto: SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Russland skammer seg over VM-laget sitt: Dårligst av alle

Publisert: 13.06.18 08:06 Oppdatert: 13.06.18 08:56

FOTBALL 2018-06-13T06:06:50Z

MOSKVA (VG) Russerne har minimale forhåpninger til sitt landslag før VM på hjemmebane. Selv president Vladimir Putin ser ut til å ha mistet troen.

Mens de aller fleste russere ser frem mot VM som en folkefest med hundretusener av utenlandske besøkende, er de rett og slett flaue over landslaget - som tilsynelatende har endt i en «lett» gruppe med Saudi-Arabia, Egypt og Uruguay.

Hvor godt kan du VM? Test deg selv i VGs VM-quiz (krever innlogging)

Bare dager før åpningskampen går av stabelen, som vertslandet som alltid spiller i VM, fantes det faktisk dem som mener at landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov burde ha vært byttet ut - rett før VM.

Artisten Rostislav Khait går i Sport Ekspress ut og krever at fotballpresident og visestatsminister Vitalij Mutko må handle.

– Det er ennå ikke for sent, sa Khait mandag, bare dager før torsdagens kamp mot Saudi-Arabia.

Da Vladimir Putin ble spurt om sine forhåpninger for «Sbornaja» i sin årlige innringsseanse sist uke, uttrykte han seg forsiktig:

– Jeg håper at de vil spille anstendig, og vise interessant og fin fotball, og kjempe til slutt. Jeg må si at landslaget vårt dessverre ikke har oppnådd så mye i det siste, sa Putin og konstaterte tørt at Russlands viktigste bidrag til fotballfesten nok blir å arrangere et bra mesterskap.

Hans pressetalsmann Dmitrij Peskov beroliget med at presidenten selvfølgelig krysser fingrene for fotballgutta.

Tallenes tale klar: Russland er nå det dårligst FIFA-rangerte av de 32 deltakerlandene. På den siste FIFA-rangering er de nummer 70. Det er tre plasser lavere enn nettopp Saudi-Arabia, som er det nest dårligste. Norge er nummer 53.

– Vår VM-pulje kunne neppe bli lettere, fastslo Jurij Semin, gull-treneren til Lokomotiv Moskva, nylig.

Men håpet om avansement i VM er likevel minimale.

– Jeg håper at jeg tar feil, men forventningene er lavere en noen gang, sier fotballjournalisten Boris Bogdanov i ukeavisen Argumenti Nedeli til VG.

– Ingen vet hvem som skal spille og hvordan de skal spille. Hvis de kommer videre, så vil det være stort - selv om det vil være en skam å kalle det «stort».

Russlands siste seier kom så langt tilbake som den 7. oktober i fjor, da de slo Sør-Korea 4-2. Sør-Korea laget to selvmål.

Siden den gang har de spilt syv kamper, tre har endt uavgjort og fire med tap.

– Forventningene er ikke store med tanke på resultatene den siste tiden, sier Aleksander Bobrov, nestsjef for fotballredaksjonen i Sport Ekspress, til VG.

– Vi kan ikke forvente å gå videre fra gruppen.

– Hva sier du om kritikken mot landslagssjef Tsjertsjesov?

– Han har dårlige spillere å velge mellom. Det er en del av nedgangen i russisk fotball. Slik er det. Vi må bare innse at situasjonen er dyster.

Zenit-spilleren Aleksander Kokorin danset rundt med Rosenborg i Europa League sist høst. Han er skadet og ute.

– Kokorin hadde nok ikke endret så mye. Han er heller ingen Maradona, sier Bobrov.

Så legger han til:

– Men arrangementet av VM blir bra!

Når en leser i russiske aviser om de siste pressemøtene med landslaget, handler det om kritiske spørsmål - og spillere som forsvarer seg etter beste evne. Midtstopperen Ilja Kutepov gikk midt i et intervju fredag - etter et par mindre hyggelige spørsmål.

– Vi har et stort ønske om å vise både oss selv og supporterne at det er feil å tråkke oss ned i gjørma, sier forsvarsspilleren Fjodor Kudrjasjov ifølge fotballforbundets egen hjemmeside.

Russland er langt dårligere rangert enn en rekke land som ikke kvalifiserte seg for VM; som USA (25), Nederland (17) og Italia (19).

21 av de 23 spillerne i troppen spiller i den hjemlige russiske serien, der nivået ikke er så høyt. Det er derimot lønningene, og det gjør det mindre interessant for de russiske spillerne å oppsøke bedre klubber utenlands.

Lev Jasjin er russernes store fotballhelt. Keeperkjempen ledet Sovjet til 4. plass i 1966-VM. Som Russland - etter Sovjet-statens sammenbrudd i 1991 - har det ikke gått så bra. Kamerun i 1994 og Tunis i 2002 er Russlands to eneste seirer i VM-sluttspillet de siste 25 årene.

PS: Problemene i russisk fotball kan også illustreres ved at to av klubbene i øverste liga, Amkar Perm og Tosno, trolig blir oppløst i sommer. Lokomotiv Moskva ble seriemester denne sesongen.