REGJERENDE MESTER: Manchester City ble suverene seriemestere forrige sesong. Nå skal de forsøke å forsvare tittelen.

Slik spilles Premier League 2018/19: Gigantoppgjør i første runde

Terminlisten for Premier League-sesongen 2018/19 er her, og det lukter svidd av sesongstarten. Allerede i første runde møtes Arsenal og Manchester City, mens de norske landslagskollegaene Stefan Johansen og Alexander Sørloth også møtes til dyst.

Premier League -sesongen sparkes i gang lørdag 11. august, bare 27 dager etter VM er over.

Den engelske fotballsesongen sparkes offisielt i gang med Community Shield-kampen mellom regjerende seriemester Manchester City og FA Cup-vinner Chelsea 5. august. Deretter vil det drøyt ni måneder lange eventyret holde på helt til søndag 12. mai 2019, som er sesongens siste kampdag.

Pep Guardiolas Manchester City ble som kjent suverene seriemestere, og de fem største utfordrerne, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea og Arsenal, skal nå prøve å tette luken til de lyseblå fra Manchester.

Pangstart på sesongen

Og det er duket for en skikkelig rysare i den første serierunden. Arsenal tar fatt på sin aller første sesong siden 1996 uten Arsène Wenger, og Unai Emery får en knalltøff start på livet som The Gunners-manager. London-laget møter regjerende mester Manchester City i første runde.

Manchester United får på sin side en mer overkommelig oppgave. Jose Mourinhos menn sesongåpner hjemme på Old Trafford, og får besøk av Leicester.

Liverpool starter også med hjemmekamp. Deres første motstander i 2018/19-sesongen er West Ham. Tottenham starter på sin side borte mot Newcastle, mens Chelsea tar turen til Huddersfield.

Det er også gledelig at vi får et møte mellom to nordmenn på sesongens første dag. Stefan Johansen og hans nyopprykkede Fulham åpner hjemme på Craven Cottage, og på motsatt banehalvdel vil Alexander Sørloth og Crystal Palace stå.

Brighton er nok laget som har den tøffeste sesongstarten. The Seagulls møter Manchester United, Liverpool, Tottenham og Manchester City i løpet av sesongens syv første kamper.

Tottenham vil også ta i bruk sin splitter nye stadion kommende sesong. Deres første kamp på nye White Hart Lane blir 15. september mot Liverpool.

Derby-datoer

De to Manchester-rivalene City og United møtes til sesongens første Manchester-derby 10. november på Etihad. Det omvendte oppgjøret spilles 16. mars på Drømmenes Teater.

En annen dato Premier League-fansen ser etter, er det tradisjonsrike oppgjøret mellom Liverpool og Manchester United. Det første spilles på Anfield 15. desember, og 23. februar er det duket for det omvendte oppgjøret. Merseyside-derbyene spilles for øvrig 1. desember (Anfield) og 2. mars (Goodison Park).

På de samme datoene som Merseyside-derbyene, spilles London-derbyene mellom Tottenham og Arsenal.

Når julen melder sin ankomst, betyr ikke det bare god mat, gaver og julesanger, det betyr også Boxing Day. Slik spilles Boxing Day-runden:

Brighton-Arsenal, Burnley-Everton, Crystal Palace-Cardiff City, Fulham-Wolverhampton, Leicester City-Manchester City, Liverpool-Newcastle United, Manchester United-Huddersfield, Southampton-West Ham United, Tottenham Hotspur-Bournemouth, Watford-Chelsea.

Sesongen avsluttes med følgende kamper 12. mai:

Brighton-Manchester City, Burnley-Arsenal, Crystal Palace-Bournemouth, Fulham-Newcastle United, Leicester City-Chelsea, Liverpool-Wolverhampton, Manchester United-Cardiff City, Southampton-Huddersfield, Tottenham Hotspur-Everton, Watford-West Ham United.