Toppscorer Pedersen reddet Godset-poeng

Publisert: 06.05.18 19:58

FOTBALL 2018-05-06T17:58:52Z

(Bodø/Glimt - Strømsgodset 2 - 2) Da Bodø/Glimt så ut til å sikre tre poeng for første gang siden serieåpningen, dukket Eliteseriens toppscorer opp og reddet uavgjort med sin åttende scoring for sesongen.

– Vi er absolutt ikke fornøyd. Vi ønsket mye mer i dag, viste mye før pause, men med scoring imot tidlig i begge omgangene må vi vel si oss fornøyde med ett poeng, melder Strømsgodsets kaptein Jakob Glesnes til Eurosport etter kampen.

Bodø/Glimt så lenge ut til å få en ende på sin seks kamper lange rekke med kamper uten seier, etter å ha scoret selv for første gang siden serieåpningen 11. mars. Men ti minutter før slutt kommer Amahl Pellegrino seg fri i feltet, blir felt og får straffe.

Eliteseriens toppscorer Marcus Pedersen gjorde ingen feil og hamret inn sin åttende scoring for sesongen - som også reddet et kjærkomment poeng for gjestene.

To Glimt-ledelser

Kristian Fardal Opseth ble den store syndebukken da han bommet på straffespark på overtid mot Sarpsborg forrige helg, men han brukte ikke lang tid på å gjøre opp for seg mot Strømsgodset.

Allerede etter 41 sekunder styrte han inn et innlegg fra Amor Layouni bak Espen Bugge Pettersen.

Men det holdt ikke helt til pause. Bassel Jradis elendige skudd gikk via Glimt-stopper Martin Bjørnbak og til venstreback Jonathan Parr, som plasserte ballen i det lengste hjørnet med sin antatt svakere høyrefot - en scoring han valgte å ikke feire.

– Surt

Strømsgodset var det beste laget etter Glimts første scoring, men maktet aldri å omgjøre presset til sjanser og mål. I tillegg fikk de både et berettiget rop om straffe avvist og en Jonathan Parr-scoring i andre omgang tvilsomt annullert.

Det utnyttet vertene til fulle.

For etter et hjørnespark bredsidet Layouni ballen inn mot stopper Martin Bjørnbak, som nikket ballen fordi Bugge Pettersen i Godset-buret. Det så lenge ut til å bli matchvinnerscoringen helt til Pedersen ville det annerledes.

– Det er surt at vi slipper inn to mål på tampen av hver omgang og bittert at vi ikke får med oss tre poeng, for jeg føler at vi har god kontroll, melder Glimt-kaptein Martin Bjørnbak til Eurosport.