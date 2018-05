NI POENG PÅ TI KAMPER: Marcus Pedersen fortviler i 2–0-tapet mot Molde, som gjør at Strømsgodset står med usle ni poeng på ti kamper i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pedersen om Godsets dårlige start: – Vi driter i kritikk

Publisert: 18.05.18 13:47

MOLDE (VG) Kun en fantastisk høst gjorde at Strømsgodset til slutt klarte topp fire i 2017. Nå har de startet årets sesong på lignende vis som i fjor, og ni poeng på ti kamper er uhørt mener Marcus Pedersens.

– Jeg hadde ikke trodd på det, sier 27-åringen til VG når han blir spurt om hva han ville sagt om den poengfangsten før sesongstart.

For når en tredjedel av Eliteserien er ferdigspilt ligger Strømsgodset kun to poeng over kvalikplass. Laget har allerede tapt to hjemmekamper på Marienlyst. Og medaljestrid er per dags dato langt utenfor rekkevidde.

– Godset skal jo ikke ligge der. Det er nesten den samme starten som vi hadde i fjor. Det er veldig tøft. Vi visste jo at hvis vi startet bra i år ville vi vært i toppen. Men det greier vi ikke, sukker Pedersen – etter tapet for Molde 16. mai.

Skullerud: – Hva får jeg gjort?

Tor Ole Skullerud er tydelig på at det klubben fra Drammen presterer om dagen, er under forventning. Samtidig ønsker han ikke å henge seg opp i fortiden.

– Hva får jeg gjort med kamper som allerede er spilt? Vi må angripe de neste kampene, det er sånn vi må tenke, sier han i pressesonen etter Molde-kampen.

– Noen vil mene at det er svakt at dere går i den samme «fella» som i fjor ved å starte dårlig. Er det urimelig å mene?

– Nei, det er det ikke. For igjen så er vi jo bakpå i forhold til poeng og det vi hadde håpet og forventet. Men sånn er det.

– Driter i kritikk

Marcus Pedersen er såpass rutinert at han skjønner hva som kommer utenfra ved dårlige prestasjoner.

– Vi driter i kritikk, men det er jo klart den skal være der. Men tar man seg nær av det, så sliter du.

Og i hans hode er oppskriften på å reise seg relativt simpel:

– Man skal være sur etter kampen og dagen etter, også må man jobbe videre. Det handler om å jobbe så hardt at man får marginene over på sin side igjen.

Opplever murring i lokalpressen

I et Drammen som har blitt relativt bortskjemt med gode prestasjoner de siste årene, har ikke de svake resultatene gått upåaktet hen. Sviktende tilskuertall og nøkkelspillere som ikke ligner fjorårets utgaver har nå blitt toppet av kritiske og sinte leserinnlegg i lokal presse.

Akkurat dét føler ikke Skullerud at han kan bruke tid på å ta stilling til.

– Folk må jo få lov til å mene akkurat det de vil. Men jeg kan ikke henge meg opp i hva hver og en supporter mener. Jeg må fokusere på det jeg kan gjøre noe med som er å komme på feltet hver dag og gjøre så godt jeg kan.

– Opplever du at spillerne dine har fått en knekk eller står de godt i det?

– Jeg synes de står veldig godt i det. Jeg har en flott gjeng som gjør det de kan. Vi jobber hardt for å snu dette her, og det skal vi klare denne gangen også.