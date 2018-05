FORSVARER STJERNEN: Åge Hareide (t.h.) synes ikke noe om kritikken av Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Hareide slår tilbake mot Bendtner-kritikk: – Årst tar ikke ut landslaget

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.05.18 15:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-22T13:56:22Z

BLINDERN (VG) «Helt ærlig: Bendtner kommer ikke til å være et savn for Rosenborg sånn han har fremstått i de første kampene», mener Ole Martin Årst.

Den tidligere storscoreren til Start og Tromsø gjestet TV 2 s FotballXtra mandag og kalte Bendtner «tam og uinspirert».

– At han har noe i VM å gjøre, kan jeg ikke skjønne, sa Årst.

Det er en uttalelse som får Danmark-sjefen selv, Åge Hareide , til å klø seg litt i hodet der han står og svarer på VGs spørsmål i solskinnet på den danske ambassaden i Oslo.

– Ole Martin Årst tar ikke ut det danske landslaget, sier Hareide kort, før han utdyper:

– Som ekspert må han få lov til å mene hva han vil. Det er hans rett. Men det overrasker meg litt, altså. Jeg synes ikke han skal si det. Årst vet at Bendtner er en treffsikker spiss, og ja, han har noe å gjøre i VM.

– Ikke fungert optimalt

Bendtner er én av 35 dansker som er tatt ut i Hareides bruttotropp til VM. På søndag skal nordmannen kutte den ned til 24. Landslagstreneren ønsker ikke å si noe om hvorvidt Rosenborg-spissen får en plass i den endelige troppen, men han forsvarer sin spiller for det det er verdt.

– Jeg har sett Bendtner litt mer i trening enn Ole Martin Årst. Vi ser på trening hvor presis og treffsikker han er, sier Hareide.

– Men sesongstarten hans har vel ikke vært optimal?

– Laget har ikke fungert optimalt. Det er litt av det samme med Bendtner. Det har ikke vært optimalt for noen. Det har vært urytmisk. Men på sitt beste, mot Molde, gjør han to mål. Det er det han kan. I boksen er han farlig, sier Hareide, som kaller Bendtners sesong så langt «veldig varierende».

– Mike Jensen (som også er i bruttotroppen) har jobbet på hele veien, han er alltid en 100-prosent-mann, men Bendtner er avhengig av å bli satt opp for å kunne avslutte som han er så dyktig på. Det er derfor han har vært med oss, fordi han har den spisskompetansen.

Ble bekymret da Bendtner skadet seg

Han innrømmer at han ble «litt bekymret» da han så at Bendtner skadet seg under 16. mai-kampen mot Lillestrøm, men i ettertid har han fått oppmuntrende tilbakemeldinger om stjernens helse.

– Jeg fikk raskt oppdateringer både fra ham selv og det medisinske teamet om at det ikke var så ille. Da stoler jeg på det. Det er under kontroll, sier Hareide.

– Vil du at Bendtner skal spille mot Brann på søndag, eller ser du helst at han blir spart til landslaget?

– Han trenger å spille. I den norske ligaen har man ikke så mange kamper i bena, så det er OK at han spiller bare han er skadefri, sier Hareide og avslutter med en aldri så liten advarsel:

– Det er farlig å miste kamper.