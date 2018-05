Vålerenga ødela for seg selv - berget ett poeng

VALLE (VG) (Vålerenga-Haugesund 2–2) Christian Grindheim (34) hadde neppe regnet med gavepakker da han gjestet Oslo igjen - denne gang som Haugesund-spiller.

Men det var nettopp det som skjedde.

Grindheim fikk en varm velkomst da han var tilbake i Oslo for å møte klubben han har tjent gjennom åtte sesonger. Veteranen fant seg fort til rette på Infility Arena, og det gjorde sannelig lagkameratene fra Haugesund også.

Men gjestfriheten var kanskje i overkant da Vegard Skjerve fikk gå fullstendig alene opp på et innlegg fra Joakim Våge Nilsen. VIF-stopper Felipe Carvalho sviktet stygt i markeringen og Skjerve fikk alle den plassen han trengte og stanget inn 1–0. Da var 16 minutter spilt.

Heldigvis for Vålerenga gjorde Carvalho fort opp for tabben. Og det skjedde på vakkert vis. Stopperen fra Uruguay klinte til på et langskudd som Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit såvidt rakk å reagere på. Skuddet var utagbart.

VIF-rot

Grindheim - i en 10´er rolle - bak Frederik Gytkjær i dag, fikk en fantastisk mulighet til å ødelegge kvelden for VIF-fansen i det 54. minutt. Da ble han spilt fri innenfor 16-meteren. Han fikk skutt, men ballen gikk via Carvalho og til corner.

– Det var kjedelig at jeg ikke scoret. Jeg hadde bestemt meg at ballen skulle tilbake der den kom i fra. Det er det jeg har lært fra jeg var unggutt. Hadde jeg sett litt opp, så kunne jeg ha trillet ballen i det andre hjørnet, sier Grindheim. Han hadde ikke kommet til å juble om den hadde gått i mål.

– Nei, det gjør jeg jo aldri, men som kjenner meg vet jo at jeg går utpå der for å vinne kampen.

Mål ble det på en dødball 10 minutter senere. Først vartet Adam Kwarasey opp med en fantastisk redning på et skudd fra Akintola. Men på corneren rett etterpå sov både keeper og VIF-forsvaret. Dermed kunne Fredrik Pallesen Knudsen enkelt sette inn 1–2-målet - fra målstreken.

Og da hadde innbytter Knudsen vært på banen i seks minutter.

De siste 20 minuttene var det et massivt press mot Haugesund-målet, og det lå en scoring i lufta. Den kom i 81. minutt av nok en innbytter. Peter Godly Michael fikk en fot på ballen og plasserte den helt i det høyre hjørnet til Haugesund-keeper Bråtveit. Dermed endte det 2–2 på Valle.