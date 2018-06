NY JOBB: Lise Klaveness går inn i jobben som leder for NFFs elitefotball-avdeling. Foto: Marius Knutsen, VG

Klaveness kommer ikke til å kvotere i sin nye toppjobb

Publisert: 05.06.18 20:53

FOTBALL 2018-06-05T18:53:42Z

MARIENLYST (VG) Den nyansatte direktøren for NFFs elitefotballavdeling, Lise Klaveness (37), går inn i jobben med en «totalt likestilt holdning» og ser ikke noe behov for å kvotere inn kvinner når hun skal bygge opp sin nye avdeling

– Det har vært en relativt lang ansettelsesprosess og de har lagt veldig vekt på min yrkesbakgrunn med fotballen, som jurist og som prosjektleder, så det var nok derfor de valgte meg, sier Klaveness dagen etter at hennes inntreden i toppen av NFF-systemet, som leder for elitefotball-avdelingen, ble annonsert.

Hun møter VG utenfor NRKs kontorer på Marienlyst i sammenheng med en svært uhøytidelig treningskamp med et kombinert lag av NRK og TV 2 mot et sammensatt lag fra Holmlia og Stovner.

Ingen kvotering

Både Klaveness og fotballforbundet har fått mye ros etter ansettelsen, deriblant fra VG-kommentator Leif Welhaven, noe førstnevnte setter stor pris på.

– Jeg er veldig glad for at jeg blir oppfattet som NFF har oppfattet meg, det er hyggelig og inspirerende. Men jeg har lyst til å fortest mulig flytte fokus fra meg og over på jobben jeg og avdelingen skal gjøre, forklarer 37-åringen, som flere var på plass for å intervjue ved kunstgressbanen på Marienlyst.

Et av poengene i Welhavens artikkel , var at norsk fotball gjennom ansettelsen «tok et steg vekk fra gubbestempelet ledelsen har påført seg selv over tid». Men Klaveness har ikke fokus på å bryte opp det stempelet, i et forbund hun har vært involvert i som medlem av blant annet påtalenemnda.

– For det første er begreper som «Gutteklubben Grei» og «gubbestempel» veldig polariserende. Jeg går inn i jobben med en totalt likestilt holdning, så det vil være både lett og naturlig for meg å velge kvalifikasjon over kjønn, og det går begge veier – jeg vil ikke velge en kvinne foran en mann, heller, forklarer hun.

– Så du kommer ikke til å «kvotere» inn noen kvinner i din avdeling?

– Jeg ser ikke noe behov for det. Det er nok av kvalifiserte kvinner der ute, sier hun kategorisk.

Kunne ikke si nei

Klaveness brøt nylig en barrière da hun ble tatt inn som en av NRKs kommentatorer under fotball-VM, en av de virkelige mannsbastionene i norsk idrett. Hos «krinken» har hun jobbet tett med Carina Olset, som var utslagsgivende i at hun tok toppjobben i NFF.

– Hun var tydelig på at det var noe jeg ikke kunne si nei til og det gjorde det klart for meg at jeg egentlig var helt enig med henne, forklarer Klaveness.

Hun skal lede, administrere og bygge opp en ny avdeling i forbundet, etter at de har splittet en stor avdeling. Hennes analytisk tilnærming skal få de beste til å bli enda bedre, hevder hun.

Men om hun skal ha en rolle i å overtale superstjernen Ada Hegerberg tilbake på landslaget, har den tidligere landslagsspilleren foreløpig ingen formening om.

– Jeg vet ikke om jeg får en slik rolle. Men det er viktig å understreke at det uansett er landslagssjef Martin Sjögren som skal ta ut laget, sier hun.

37-åringen tiltrer sin nye stilling etter sommeren, 15. september.