REAGERER: Morten Thorsby, her i aksjon for Norges U21-landslag mot Irland i november, ble tatt på sengen av synet mange har på homofile i internasjonal fotball.

Thorsby sjokkert over homosyn i utlandet: – Verre enn jeg trodde

DRAMMEN (VG) Landslagsspiller Morten Thorsby (22) er overrasket over hvilke syn på homofili han har møtt i internasjonal fotball.

– Jeg ble sjokkert over hvor ekstremt store forskjeller det finnes i det grunnleggende synet på homofili, sier Morten Thorsby.

Den samfunnsengasjerte Heerenveen-spilleren, som vanligvis har miljøet som sin fremste kampsak , har nettopp hørt et foredrag av den profilerte Brann-supporteren Gjert Moldestad.

Mannen bak blant annet nettaksjonen #tacklehomophobia var mandag formiddag invitert til U21-landslagets hotell i Drammen for å snakke om homofili i fotball. Han kom blant annet med råd til hvordan spillere og ledere kan bidra til å gjøre det lettere å stå frem som homofil i et fotballag.

– En vanskelig oppgave

Det lot Thorsby seg engasjere av. Etter foredraget tok 22-åringen – med fire års erfaring som utenlandsproff – ordet og spurte Moldestad hvordan man kan gjøre dette når det finnes spillere som ikke aksepterer andre legninger.

– Det er verre enn jeg trodde. Du kan kalle det sjokkerende, spesielt for oss nordmenn. De verdiene vi antar er ganske normale, er jo ikke det. Vi er langt fremme på akkurat dette, og jeg tror dette foredraget gjenspeiler akkurat dette, sier Thorsby til VG.

– Vi har et grunnsyn om at folk er like, og da er det viktig at vi får frem dette i garderoben og står frem som forbilder, men det blir vanskelig når man i andre kulturer og land har et helt annet grunnleggende syn på homofili. Da blir det en vanskelig oppgave, sier han.

Han tror, med bakgrunn fra de erfaringene han har i utlandet, at han ikke ville kommet ut av skapet som fotballspiller dersom han var homofil.

Moldestad, som ble stående og diskutere med Thorsby etter at resten av spillerne hadde forlatt rommet, ble svært positivt overrasket over engasjementet til midtbanespilleren.

– Jeg synes det var veldig flott at han gjorde det. Det er modig gjort. Det gleder meg å se at han har så gode meninger og holdninger på dette temaet. Han virket oppriktig bekymret for hvordan man kan løse dette, sier Moldestad til VG.

– Han stilte et veldig viktig spørsmål. Man kan oppleve at det er noen som har så sterke meninger at vi aldri får dem til å akseptere dette, sier han.

– Må tørre å si ifra

Moldestad mener at det finnes løsninger på problemet Thorsby tar opp:

– Det begynner jo med at vi bryr oss om temaet og er interessert i at garderoben skal være for alle. Jeg tror ikke vi kan ha som mål å endre de tre, fire, fem, men jeg synes ikke de skal få legge standarden for hva vi andre mener. Vi som ikke er enige, må tørre å si ifra. Det er da vi begynner å gjøre endringer.

– Det kan være vanskelig for én fotballspiller å si noe om det. Da er det klubben og trenerne som må ta det første ansvaret, og lede med et godt eksempel, sier Moldestad.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud var også til stede på foredraget. Han roser sin egen spillergruppe når det kommer til inkludering og åpenhet, men påpeker også at det ikke nødvendigvis er slik i alle land.

– Det er veldig bra å bli bevisstgjort på det Gjert (Moldestad) tar opp, og som Morten (Thorsby) bekrefter: Det er store forskjeller i hvordan vi ser på likhet. Jeg er glad for at fotballforbundet setter det på agendaen, for det er med på å gjøre samfunnet bedre. Det skal være plass til alle, sier Smerud.

– Vi har jobbet aktivt med inkludering på flere fronter i mange år, men vår ambisjon er å øke innsatsen med flere tiltak for å fjerne homofobien som fortsatt er en utfordring i deler av fotballen. Ett av flere tiltak er foredragene for aldersbestemte landslag, og vi er veldig glad for at Gjert takket ja til å være med oss i dette arbeidet, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF.