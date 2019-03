REAGERTE: Ole Kristian Selnæs liker ikke måten gamleklubben Saint-Étienne behandlet ham på. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Selnæs langer ut mot gamleklubben: – Jeg ble forbannet. Vi hadde en avtale

OLIVA (VG) Ole Kristian Selnæs (24) er svært lite fornøyd med hvordan Saint-Étienne håndterte overgangen hans til kinesiske Shenzhen.

Publisert: 20.03.19 15:17 Oppdatert: 20.03.19 15:56







– Jeg var her i tre år, gjorde aldri noe galt, jobbet knallhardt hver dag og hevet aldri stemmen mot noen i klubben, så jeg synes det var litt urettferdig. Det må jeg si, sier Selnæs til VG.

Mens overgangsryktene rundt trønderen stormet, og det gikk rykter om at han hadde forlatt lagets treningsleir for å presse igjennom en overgang, gikk Saint-Étiennes direktør Frédéric Paquet hardt ut mot Selnæs på en pressekonferanse.

– På grunn av agentene hans har han innbilt seg at han skulle dra. Men ingenting har vært i boks. Han er veldig preget, sa Paquet og fortsatte:

– Vi har gitt klar beskjed om at oppførselen hans mot spillerne, støtteapparatet og hele klubben var utilgivelig.

Uttalelsene fikk Ole Selnæs til å se rødt. Nordmannen har vært taus siden den omdiskuterte overgangen til Kina, men snakker ut om kaoset under landslagssamlingen i spanske Oliva.

– Jeg ble forbannet. Vi hadde en avtale. Det var overhode ikke meg som hadde brutt noen avtale, sier Selnæs.

– Først ble jeg forbannet, så fikk det lagt seg litt etter en dag eller to, og da innså jeg at det er sånn fotballen er. Den er utrolig kynisk. For dem er jeg bare en spiller i mengden, jeg er bare en av mange hundre fotballspillere. Jeg er en brikke for dem, så de må gjøre det som gagner dem selv, og det var definitivt lurt for dem å si det de gjorde. Det gjorde at ingen var sure på dem lenger. Stor gevinst for dem, dumt for meg, men jeg lever fint med det, sier 24-åringen og fortsetter:

– Jeg tror ikke jeg skal på så mange ferieturer til Saint-Étienne de neste årene likevel.

VG har kontaktet Saint-Étiennes pressesjef og lagt frem Selnæs’ uttalelser, men klubben har foreløpig ikke besvart disse.

Selnæs’ versjon: – Bare tull

Overgangssagaen rundt Selnæs begynte med at TV 2 omtalte den sterke interessen fra Kina den 26. januar. Tre dager senere eskalerte saken da L’Équipe hevdet at Selnæs hadde forlatt klubbens treningsleir i et forsøk på å tvinge igjennom en overgang.

Deretter fulgte kritikken fra Saint-Étienne, som hevdet at det ikke fantes noen avtale med den kinesiske klubben, og etter slutten på overgangsvinduet i Europa var trønderen fortsatt Saint-Étienne-spiller.

Men så løsnet det, Selnæs fløy til Kina, og den 9. februar ble han offisielt klar for FC Shenzhen. Nå gir han sin versjon av hva som skjedde:

– Min versjon er at klubbene var enige ganske mye tidligere enn det som ble fremstilt i mediene. Det er mye som skjer imellom der, men de får nok litt kalde føtter fordi det kommer veldig sterke reaksjoner fra fansen mot klubben fordi de skulle selge en så viktig spiller. Jeg vet ikke hva som skjedde, men de begynte vel å trekke seg litt ut av avtalen selv om den allerede var gjort. Da ble jeg skuffet, for vi hadde en avtale, sier Selnæs, som har fått en drømmestart i kinesisk fotball:

– Det ble skrevet at du forlot treningsleiren for å tvinge igjennom en overgang. Hva sier du til det?

– Det der er bare tull. Jeg har aldri streiket eller forlatt en treningsleir av min vilje. Det er bare tull. Jeg kommer ikke til å gå inn på akkurat hva som skjedde, men jeg har aldri sagt at jeg ikke skal trene eller reist hjem av min vilje. Det kan du tolke som du vil.

Smigret av «forræder»-beskjed

– Men klubben kalte det «utilgivelig», så de mener vel at du gjorde noe galt?

– Det er for å redde seg selv utad. Det var deres valg å selge meg, de kunne fint latt være. Jeg gjorde ikke noe som helst opprør i det hele tatt. Men det ble enorme reaksjoner fra fansen, og de reaksjonene ble snudd fra klubben til meg da de valgte å gjøre det. De reddet jo seg selv, sier Selnæs.

Han endte opp som svært upopulær blant fansen i den franske storklubben, som hang opp et banner utenfor treningsfeltet da overgangsryktene stormet: «Gå bort, forræder», var beskjeden – som var skrevet på norsk.

– Jeg tok det mest som en stor kompliment. Innerst inne vet jeg veldig, veldig godt at hvis de hadde visst sannheten, så hadde ingen vært sure på meg. Det gjør at jeg sover veldig godt om nettene. Jeg synes det er litt smigrende at de blir så skuffet. Det viser at jeg har gjort noe rett. Det ga meg veldig mye selvtillit, sier Selnæs.