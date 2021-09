INGEN FLERE POKALER: Åge Hareide gir seg som fotballtrener etter denne sesongen. Dermed forsvinner muligheten til flere pokaler.

Hareide legger opp – og følger drømmen om Argentina

TRONDHEIM (VG) Åge Hareide (snart 68) vil bruke friheten sin fra treneryrket til å følge drømmen – reise til Argentina for å se River Plate mot Boca Juniors. Det er den eneste planen han, foreløpig, har for 2022.

Bortsett fra at han ikke skal trene et fotball-lag da, som han hevder ...

Dette er historien om, blant annet, en mann, en havørn og to båter.

Da VG traff Rosenborg-sjefen på Lerkendal, startet vi intervjuet på følgende måte:

– Kan du garantere at du er ferdig som fotballtrener etter denne sesongen?

– Ja, svarte Hareide – uten betenkningstid. Så smilte han.

Mye av grunnen til at dette spørsmålet dukker opp nå, er Rosenborgs gode form. Fra Hareide annonserte (1. juli) at dette var hans siste sesong, både i Rosenborg og som trener generelt, vant RBK stort sett det som var (11 av 12 mulige seirer) fram til det stoppet mot Rennes i E-cupen og Viking i serien.

Og dermed spurte folk: Hvorfor kan ikke RBK fortsette med Hareide?

– Det er ikke aktuelt. I samråd med dem hjemme (i Molde) har vi bestemt at nok er nok. Du vet ikke hvor lenge du lever, og for meg nå er det viktig å få noen få år sammen med familien – og i tillegg skal jeg prøve å ikke gjøre noen ting, sier Hareide.

Han er dårlig på å ikke gjøre noe, og det vet han. For Hareide har gitt seg som fotballtrener før også, senest i 2012.

Og det er her havørnen dukker opp. Og båtene. For Åge Hareide hadde fått nok, etter et mislykket opphold i Viking og en redningsaksjon i Helsingborg.

Det var nok. Åge Hareide var lei fotball. Så han fikk jobb i Aukedal Næringsforum.

– Det var en god jobb, for all del, sier Hareide.

50 ÅR MED TOPPFOTBALL: Åge Hareide gliser bredt på kontoret i «RBK-brakka». Snart setter han sluttstrek for en lang fotballkarriere.

Fikk tilbud fra Island

Men:

– Etter hvert tok jeg i å se på en havørn som stadig fløy utenfor vinduet mitt. Det var fascinerende å se på. Men det sier vel også sitt, innrømmer han i dag.

I tillegg begynte han å kikke på to båter, og Hareide prøvde å gjette på når de kom til å passere hverandre.

Sånn gikk nå dagene.

Så gikk Richard Norling fra Malmö FF til Brann – og Malmö sto uten trener. En dag ringte telefonen hos Åge Hareide. De neste årene skapte han historie, to ganger Champions League med Malmö – og så fikk han Danmark til VM. Det var ikke måte på.

Og nå har han vært Rosenborg-trener i et år. Og skal gi seg – igjen?

– Kneet mitt, det spiller litt inn. Men det er mest det at jeg ser på fødselsattesten. Jeg har vært i fotball i 50 år, vært trener i utlandet i 11 år. Vet du, rett etter jeg hadde sagt ja til Rosenborg så fikk jeg et tilbud om å lede det islandske landslaget ...

– Såpass ...?

– Ja, men det var jo aldri aktuelt å bryte RBK-kontrakten. Så forteller han mer:

– Vet du, da jeg fikk Danmark, hadde akkurat Sverige og Danmark spilt mot hverandre i playoff. Vinneren ville fortsette med sin landslagssjef, taperen kom til å bytte. Så det kunne blitt Sverige på meg, men Danmark tapte, smiler Hareide – og må le litt av skjebnen som har brakt ham mange steder han aldri hadde drømt om.

Juva-fakta ÅGE HAREIDE

Født: 23. september 1953, Hareid.

Klubber som spiller: Hødd (1970-75), Molde (1975-81, 1984-87), Manchester City (1981-82), Norwich City (1982-84).

Klubber/landslag som trener: Molde (1984, 1986-91, 1993-97), Helsingborg (1998-99), Brøndby (2000-02), Rosenborg (2003), Norge (2004-08), Örgryte (2009), Viking (2010-12), Helsingborg (2012), Malmö FF (2014-15), Danmark (2016-20), Rosenborg (2020-21).

Meritter som spiller: 50 A-landskamper (1976-86), 8 U21-landskamper (1974-75), 7 G19-landskamper (1971-72), årets spiller på VG-børsen 1980.

Meritter som trener: 4 seriegull (Helsingborg 1999, Brøndby 2002 (forlot klubben før gullet var i boks), Rosenborg 2003, Malmö FF 2014), 3 cupgull (Molde 1994, Helsingborg 1998, Rosenborg 2003), årets trener i Sverige 2014, ledet Danmark til sluttspill i VM 2018 og EM 2020. Vis mer

Han poengterer at noe av det han er mest lei av, det er «hoteller og flyplasser.» Derfor foretrekker han bil så langt det lar seg gjøre. Der kan han enten jobbe, i telefonen, eller slappe av og nyte musikk.

– Jeg spurte Trond Henriksen (assistenten i Rosenborg), som også har vært med lenge, om han kunne finne ut hvor mye tid vi egentlig har brukt på reiser og flyplasser. Det blir enorme tall, men nå er det slutt på mye av det, sier Hareide.

Men én plan er altså Argentina, et av få land han aldri har besøkt, og et av de heteste rival-oppgjørene innen fotballen: Boca Juniors mot River Plate.

– Jeg har hørt så mye om det. Og dit skal jeg i 2022, det er bestemt allerede, ellers har jeg ingen planer, hevder Åge Hareide.

– Hva hvis det ringer en storklubb eller sjansen til å ta over et landslag? Klarer du å si nei hvis rastløsheten har overtatt deg?

– Nei, nå må du gi deg. Jeg er ferdig som fotballtrener etter denne sesongen ...

Smiler Åge Hareide.

Søndag leder han Rosenborg mot Sarpsborg kl. 18 på Discovery+.