DUO: Kristoffer Barmen er glad for støtten han har fått fra Lars Arne Nilsen.

Barmen om støtten fra Nilsen: – Én av dem som har tatt vare på meg

ÅLESUND (VG) Kristoffer Barmen (28) gjenforenes med Lars Arne Nilsen (57) i Aalesund. For Barmen har Nilsen vært en viktig samtalepartner gjennom de siste ukene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sent tirsdag kveld ble det klart at Kristoffer Barmen fikk muligheten til å signere for en ny klubb, og et kvarter før midnatt kom bekreftelsen fra Aalesund: De hadde hentet Barmen på en kontrakt ut 2021.

Sentralt i det har Lars Arne Nilsen vært. Den tidligere Brann-treneren fortalte til VG tidligere onsdag at han hadde et ønske om å stå opp for Barmen.

Det er en støtte som betyr mye for Barmen.

– Det er viktig for meg. Det har vært noen turbulente uker, så jeg trenger den støtten jeg kan få. Å komme hit til en trener som virkelig har troen på meg, det er viktig for meg, sier Barmen til VG.

GODE TIDER SAMMEN: Lars Arne Nilsen (venstre), Kristoffer Barmen (midten) og Rune Soltvedt (høyre) jubler sammen etter en seier mot Haugesund i 2017.

28-åringen fikk sparken i Brann, blant annet fordi han hadde «en sentral rolle i organiseringen av nachspielet» som var på Brann Stadion natt til 10. august. De siste ukene har Barmen og Nilsen vært i jevnlig kontakt.

les også Ni Brann-spillere uttaler seg etter nachspielet

– Han har lagt ned en enorm innsats for meg de siste par ukene. Han har vært en god samtalepartner og bidratt til at jeg har kommet meg opp på hesten igjen. Og at jeg har klart å fokusere på å tenke fremover, ikke bare dvele ved det som har skjedd, sier Barmen.

– Han er én av dem som har tatt vare på meg i denne perioden. Det har vært viktig for meg, slik at jeg skulle komme tilbake i «gamet». Det ble nok det beste for hele situasjon at jeg fant noe nytt å gjøre. Da var det naturlig å komme hit, hvor jeg følte at jeg fikk bred støtte.

Nilsen omtaler Barmen som en person det er lett å like.

– Barmen og jeg har vært sammen i mange år. Vi hadde fem-seks år sammen i Bergen og jeg kjenner ham godt. Det er en fyr som er lett å like og bli glad i. Men det er først og fremst fotballspilleren Barmen vi henter. Vi trenger en midtbanespiller og vi trenger en boks-spiller, sier treneren.

les også Festdeltaker Rasmussen etter sparkingen av Barmen: – Gjør vondt i hjertet

Barmen gleder seg nå til å legge bak seg noen turbulente uker og fokusere på nye arbeidsoppgaver.

– Det har vært tøft, selvfølgelig. Jeg kan ikke legge skjul på det. Det har vært en krevende situasjon å stå i, men det gjelder ikke bare meg. Det er mange parter i dette som har hatt det tøft. Jeg ønsker egentlig bare alle det beste oppe i dette, sier Barmen.