LIKE MULIGHETER: Caroline Graham Hansen sammen med herrelagets Ansu Fati og Riqui Puig, Barcelona-president Joan Laporta og lagvenninne Marta Torrejon.

Graham Hansen på lag med Lundby & co: − Kjempeinspirerende

Mens hennes spanske arbeidsgiver har startet La Masia-akademiet også for jenter, slår Barcelona-stjerne Caroline Graham Hansen (26) seg sammen med andre norske idrettsprofiler i kampen for like muligheter.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

– Det betyr utrolig mye å få lov til å være en del av dette prosjektet. Å få muligheter til å bruke stemmen min og ansiktet mitt til å forhåpentligvis skape en forskjell i norsk idrett og mer likestilling – spesielt i fotballen, sier Graham Hansen til VG.

Hun har akkurat blitt ambassadør for det norske verdiprosjektet «Like Muligheter» sammen med fotballandslagets sponsor DNB.

Selv har Oslo-jenta i en årrekke brukt stemmen for å bedre mulighetene for begge kjønn i idretten. Nå er hun på lag med andre norske profiler som Grace Bullen, Amalie Iuel og Maren Lundby.

– Det er kjempeinspirerende. Det er en motivasjon å se dem bruke stemmen sin – særlig Maren på den måten hun har kjempet, forteller Graham Hansen.

– Den veien hun har gått opp for kvinner i hoppsporten har nok vært tyngre enn den jeg har måttet gå. Det blir lærerikt å spare med dem, høre hvordan de tenker og hva de har gjort.

AMBASSADØRER: Grace Bullen, (t.v), Amalie Iuel og Maren Lundby sammen med kulturminister Abid Raja under lanseringen av «Like Muligheter».

Selv er Graham Hansen i en klubb som i stor grad likestiller sine kvinner og menn.

Det er ikke mange år siden Barcelona virkelig satte inn støtet for å satse på sitt kvinnelag, men i 2021 ble Graham Hansen og lagvenninnene for første gang trippelmestere etter å ha senket Chelsea i Champions League-finalen 16. mai.

1. august i 2021 var nok en historisk dag i den katalanske klubbens historie. Da åpnet dørene til La Masia-akademiet for første gang også for unge jenter.

– Det sender et signal om at man satser like seriøst på jenter som gutter. Klubben er utrolig stolte av å ha startet La Masia for jenter – og det med rette, sier Barcelonas nummer syv.

– Det gjør at man kan fortsette den gode utviklingen med å utvikle egne spillere og det sier mye at man velger å gjøre dette til tross for at klubben for tiden sliter økonomisk, avslutter hun.

Hun håper hennes stemme og profil kan bidra til at større aktører vil investere i likestillingsarbeidet i norsk idrett.

– Vi må fremme at norske jenter kan få like gode muligheter til å bli gode som guttene uansett hvilken idrett man driver med. Den største forskjellen er jo når man er små, sier Graham Hansen.

– Hva vil du si til ledere i norske breddeklubber om hvordan de skal legge tilrette for dette?

– Ha samme kvalitet for jenter åtte som gutter åtte. Gi de samme treningstider. Tilby like mange treninger, lag og muligheter til å spille på ulike nivåer. Ja, det koster penger, men dessverre har jentene stadig blitt nedprioritert fordi guttene er best. Det trenger ikke være sånn. Man må tørre å legge tilrette for jentene, avslutter hun.