Liverpool står uten seier etter tre kamper i serien denne sesongen - hvem hadde trodd det før sesongstart? Spill på H gir kun 1,10 og virker sånn sett ikke veldig fristende for et lag som har slitt med å komme i gir.

Alt annet enn seier vil føre til at det virkelig blir krisestemning i Liverpool, men det er for mye som ikke flyter i dagens Liverpool-lag til at vi tror at de bare skal valse over Bournemouth. Bortelaget har tapt stort mot både Manchester City og Arsenal nylig og vil nok gjøre sitt for å stå imot lengst mulig på Anfield.