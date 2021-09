DOBBEL: Erling Braut Haaland scoret to mål mot Union Berlin søndag.

Haaland avgjorde med lekker lobb: − Så høy klasse at du blir misunnelig

(Borussia Dortmund – Union Berlin 4–2) Erling Braut Haaland (21) ble igjen helt avgjørende for Dortmund og er nå likt med Robert Lewandowski i toppscorerkampen i Bundesliga.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fra å lede 3–0, slapp Borussia Dortmund Union Berlin inn igjen i kampen i den andre omgangen. Ti minutter før slutt reduserte gjestene til 3–2, men da våknet Erling Braut Haaland.

Nordmannen kriget til seg ballen etter et langt oppspill og så at Union Berlin-keeper Andreas Luthe var langt ute og sendte av gårde en lobb som snek seg inn i hjørnet.

– En ny fenomenal prestasjon av Braut, sier V Sports ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– Det er et magisk øyeblikk av Erling Braut Haaland igjen, sier kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Det er en fabelaktig scoring. Det er så høy klasse over det målet at du blir misunnelig, sier tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal i studiosendingen på V Sport 1.

LOBB: Erling Braut Haaland viste seg frem fra en akrobatisk side da han sikret seieren for Dortmund.

Totalt ble det to mål i kampen for Haaland. Den første kom etter et hodestøt fra fem meter etter halvspilt første omgang.

Som mot Bayer Leverkusen forrige helg, var det høyreback Thomas Meunier som slo innlegget og inne i feltet løp nordmannen seg fint fri. Scoringen er hans andre på hodet denne sesongen, noe som gjør at han allerede har gjort det bedre enn i de foregående sesongene for Dortmund.

Både i 2019/20 og 2020/21-sesongen ble det ett hodemål i løpet av sesongen for Haaland, mens han altså allerede har to hodemål.

– Det har vært etterlyst, og nå har han begynt å score der også, sier Rekdal.

HODESTYRKE: Erling Braut Haaland viste styrke da han stanget inn 2–0 til Dortmund.

Haaland har hatt en strålende sesongstart for både klubb og landslag. Med søndagens scoring står han med syv scoringer og fire målgivende pasninger på fem kamper i Bundesliga, og er likt med Robert Lewandowski på toppscorerlisten.

I alle turneringer er Haaland oppe i elleve mål for sesongen for Dortmund, i tillegg til at det ble fem mål på tre kamper i landslagspausen tidligere i september.

Totalt siden overgangen til Borussia Dortmund er Haaland oppe i 68 mål på 67 kamper, hvorav 47 av målene har kommet fra 48 kamper i Bundesliga.

– Det er nesten utopi. Vi må bare være ufattelig glad for at han er norsk, sier Rekdal i pausen om Haalands statistikk.

Erling Braut Haaland i sesongen 2021/22 Bundesliga: 5 kamper – 7 mål og 4 målgivende pasninger

Champions League: 1 kamp – 1 mål

DFB-Pokal: 1 kamp – 3 mål

Tysk supercup: 1 kamp – 0 mål

For Dortmund: 8 kamper – 11 mål og 4 målgivende pasninger For Norge: 3 kamper – 5 mål. Totalt: 11 kamper – 16 mål og 4 målgivende pasninger Vis mer

Haalands scoring fikk Dortmund-trener Marco Rose til å sende slengkyss ut mot banen, men kampens peneste mål var det utvilsomt Raphaël Guerreiro som sto for.

Portugiseren sendte Dortmund i ledelsen ti minutter ut i den første omgangen med et utsøkt skudd fra 15 meter, en scoring Kjetil Rekdal kalte «en drømmescoring» i pausen.

I den andre omgangen så Dortmund ut til å ha punktert kampen da Marvin Friedrich snublet ballen i eget nett i det 52. minutt, men gjestene fra Berlin ga seg ikke. Julian Ryerson var nær scoring flere anledninger og headingen hans etter 55 minutter ble reddet av Dortmund-keeper Gregor Kobel. På returen ble innbytter Kevin Behrens felt og etter at VAR grep inn, fikk gjestene sjansen fra straffemerket.

Den tok Max Kruse vare på og reduserte for hovedstadslaget, og ti minutter før slutt reduserte Andreas Voglsammer da han stanget inn et hjørnespark. Det ble imidlertid med håpet, for to minutter senere lobbet Erling Braut Haaland inn 4–2 på lekkert vis.