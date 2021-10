EMOSJONELT: Ada Hegerberg titter mot familien på tribunen etter comebacket i Champions League mot Häcken sist uke.

Ada Hegerberg kaller kampen for å komme tilbake en «krig»

Ada Hegerberg (26) føler seg som en liten unge igjen etter å ha gjort comeback på fotballbanen etter 20 måneder. Samtidig beskriver hun kampen for å komme tilbake som en krig.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skjer i et intervju med BBC, der hun bruker ordet «battle» - som vi velger å oversette med «krig» - for å beskrive hvordan hun har jobbet seg gjennom skadene og til å være tilbake på fotballbanen for første gang siden januar 2020. Det skjedde på slutten av Champions League-kampen i Göteborg mot Häcken.

Etterpå lot en emosjonell Heger tårene trille nedover kinnene.

Hun sier til BBC at hun absolutt ikke trengte disse 20 månedene for å bli påminnet hvor høyt hun elsker fotball, men det ga henne likevel en annen takknemlighet for sporten.

les også Ada Hegerberg i tårer etter emosjonelt comeback

– Det er min største lidenskap, og jeg føler meg som en liten unge igjen når jeg spille fotball og gå på trening. Slik skal det være, sier hun til BBC.

Ada Hegerberg fastslår at hun var på topp da hun ble skadet og at hun fortsatt har mye jobb som må gjøres både mentalt og fysisk - og at det gjelder å være tålmodig

Veien tilbake ble ekstra tøff fordi det i stor grad skjedde da Europa var nedstengt som følge av pandemien. Om den lange veien tilbake forklarer Hegerberg at det hele tiden var et spørsmål hvor mye hun kunne gjøre:

– Gjør du for mye? Gjør du nok? Det har vært en konstant evaluering gjennom disse månedene.

– Jeg liker å kalle det en krig («battle») fordi det har vært en ekstrem opplevelse. Covid-19 på toppen av det hele gjorde det mer spesielt. Jeg følte meg alltid veldig privilegert fordi jeg fikk muligheten til å gå til klubben, se lagkameratene og være fysisk på jobb.

les også Hyller Hegerbergs mentalitet før mulig comeback

– Men det har åpenbart vært veldig utfordrende å ha blitt skilt fra laget så lenge.

Hegerberg hyller sine agenter, familien og mannen Thomas Rogne for all støtten.

Da hun kom inn på slutten av kampen mot Häcken, var det 625 dager siden den norske spissen sist spilte kamp. Mor, far og søster Andrine var på plass på tribunen.

Hegerberg har kjempet seg tilbake etter et skademareritt: I januar 2020 røk korsbåndet i kneet. Åtte måneder senere, i august 2020, ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen.