LEDERFIGUR: Landslagssjef Ståle Solbakken slår fast at Stefan Strandberg har stått opp som en naturlig leder i gruppen.

Solbakken hyller ledestjernen: − Han tok tak i det

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken er alt annet enn fornøyd med hvordan backfireren fremsto innledningsvis mot Tyrkia. Dagen derpå skryter han derimot av måten laget responderte på marerittstarten.

– Stefan tok godt tak i ham (Andreas Hanche-Olsen). Han har vokst seg som en stor leder i den bakre fireren. Stefan er god taktisk og en god leder. Han tok tak i det, sier Solbakken til VG under lørdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Solbakkens lovord i retning Stefan Strandberg kommer etter at Birger Meling og nevnte Hanche-Olsen rotet det til etter bare seks minutter av «den lille finale» i Tyrkia. Landslagssjefen trekker frem mentalitetsendringen som har skjedd i gruppen i løpet av 2021 som hovedgrunnen til at de klarte å få med seg noe fra kampen.

– Vi fullførte kampplanen vår uansett av hva som skjedde. Det tror jeg har litt med mentaliteten i gruppen å gjøre. Det var ikke smart gjort av Hanche-Olsen å ta et «touch» hjemover mot eget mål, men så er det også hjerneblødning av Birger Meling å spille opp på markert midtstopper, slår han fast.

REISTE SEG: Gent-midtstopper Andreas Hanche-Olsen under lørdagens restitusjonstreningen på Ullevaal.

Landslagssjefen er ikke veldig opptatt av å fordele skyld, og mener det var helt avgjørende at de ikke ble stående og peke på hverandre.

– Den skal Hanche få dele med Meling. Man skal være både blind og døv for å ikke se at det der ... Om det er 67 prosent til Hanche og resten til Birger, er egentlig likegyldig. Det er et mål man helst ikke skal gi bort i en sånn kamp. Men gjort er gjort, og det som er bra er at de reiste seg mentalt.

– Begge gjorde det på en god måte. Hanche fikk en assist og var tøff i den andre boksen. Han hadde også et par viktige inngripener ellers.

Solbakken har gitt beskjed om at han ikke likte det han fikk se av den bakre fireren innledningsvis, og forventer at det samme ikke gjentar seg når Montenegro venter på motsatt banehalvdel mandag kveld.

– Jeg har sagt til både Stefan og den backfireren at hvordan de startet den kampen med posisjoneringen, er jeg ikke happy med. Baklengsmålet var en enkelthendelse, men jeg var ikke tilfreds med hvordan de opptrådde de ti første minuttene.