FEIRET SAMMEN: Funksjonshemmede Rhys Porter fikk juble med idolene sine i kampen mellom Bristol City og Fulham lørdag.

Ble nett-hetset – her feirer funksjonshemmede Rhys (13) med idolene

Her feirer Fulham-spillerne med 13 år gamle, funksjonshemmede Rhys Porter (13), som den siste uken har blitt møtt med store mengder hat og mobbing på nettet.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

Porter er rammet av cerebral parese og er blitt hetset etter at han la ut videoer av seg selv på TikTok hvor han spilte fotball. Unggutten er keeper på «Feltham Bees FC», et lag for funksjonshemmede barn.

Fulham-spillerne fikk med seg alle de ekle kommentarene Rhys mottok, og inviterte ham til keepertrening med keeperne Paulo Gazzaniga og Marek Rodák.

Men det var på lørdag Porters største høydepunkt som Fulham-fan kom. Da Aleksandar Mitrovic sendte gjestene i ledelsen løp spillerne ut av banen, bort på tribunen og omfavnet Porter.

Den funksjonshemmede guttens historie gikk viralt tidligere denne uken da det amerikanske herrelandslaget og Fulham-forsvarer Tim Ream overrasket Porter under et intervju på det britiske TV-programmet «BBC Breakfast».

– For meg er det han gjør mer inspirerende enn noe noen av oss noen gang kan gjøre, sier Ream til BBC Breakfast.

Etter TV-sendingen tok forsvarsspilleren til Twitter:

– Dagen startet med litt følelser (ja, jeg holdt tilbake tårer), og ender med muligheter. Jeg tror Rhys Porter hadde en større innvirkning på laget enn vi hadde på ham, sier Ream.

Siden mobbingen startet har Porter samlet inn mer enn 16 000 pund for Scope, en britisk veldedighetsorganisasjon som jobber for likestilling for funksjonshemmede.

Porter har også fått sin egen «spillerprofil» på Fulhams nettside.

Kampen mellom Bristol City og Fulham endte 1–1 etter at Kasey Palmer utlignet i det 76. minutt.