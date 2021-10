Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TILBAKE: Gianluigi Donnarumma tilbake på San Siro på landslagstreningen tirsdag.

EM-helten får gjennomgå: − Han er aldri mer velkommen til Milano

Gianluigi Donnarumma (22) ber Milan-supporterne om pent vær foran landskampen på San Siro mot Spania - men fansen signaliserer at det er ingen nåde.

Et banner som er hengt opp av Milan-ultras, sier at Gianluigi Donnarumma «aldri mer er velkommen til Milano».

Målvakten forlot moderklubben som Bosman-spiller sist sommer og gikk til Paris Saint-Germain.

Han sa nei til å signere ny kontrakt med Milano-klubben, men skrev ifølge football-italia.net under en avtale med Paris Saint-Germain med omtrent de samme betingelsene som han sa nei til hjemme i Italia. Det har gjort fansen sinte.

– Deler av Milan-fansen føler seg nok snytt. En del har levd med håpet om at han skulle bli der som en leder og kontinuitetsbærer. Samtidig var det bråk og misnøye rundt hvor trofast Donnarumma var allerede i 2017. De som ropte høyest da, piper nok også høyest onsdag kveld på San Siro, sier Even Braastad, ekspert på italiensk fotball og halvparten av podcasten «Støvelball».

At Donnarumma har blitt et annetvalg i den franske hovedstaden, har overrasket mange, ikke minst Milan-supportere. Som er raske med å poengtere det. Selv er keeperen like kjapp med å understreke at han stortrives i Paris Saint-Germain.

– At Donnarumma sitter på benken er alt annet enn forventet. Det ser bare feil ut med han på benken. De siste årene har han etablert seg som en av de absolutt beste keeperne i verden, og for hans del får vi håpe det handler om å fases inn i et nytt land og lag, sier Even Braastad.

Italia møter Spania i semifinalen i Nations League. Etter at Italia mislyktes i å kvalifisere seg for VM i 2018, har de hatt suksess under Roberto Mancini - noe som kulminerte med EM-gull sommeren 2021. Gianluigi Donnarumma ble den store finalehelten med to strafferedninger mot England.

