Debatten om pyro har i en årrekke skapt debatt i Fotball-Norge. Tilskuernes gjeninntreden gjør at diskusjonene igjen havner på bordet.

Reagerer på NFF etter pyro-bot: − Helt utrolig

Tirsdag kom nyheten om at LSK straffes med 85 000 kroner i bot etter ulovlig bruk av pyro på tribunen under kampen mot Bodø/Glimt. Det får blant andre erkerival Vålerenga til å reagere.

Publisert: Nå nettopp

– Det jeg deler nå er frustrasjon på vegne av Fotball-Norge. Her er det noen som virkelig har bommet. Jeg reagerer kraftig på timingen, sier markedssjef i Vålerenga, Mehran Amundsen-Asari, til VG.

Han begrunner frustrasjonen på følgende måte:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Når pandemien først er på hell og vi får tribuner fulle av folk, stemning og pyro, så bestemmer man seg for å gi ut bøter. Det er helt utrolig. Som Vålerenga-mann unner jeg ikke LSK noe godt, men her er vi på lag.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, sier til VG at Fotballforbundet slett ikke er imot bruken av pyro på tribunene.

– Vi er enig i at pyrobruk er en stemningsskaper på stadion innenfor trygge og sikre rammer, og NFF ønsker å legge til rette for det, sier han.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

Amundsen-Asari forteller at Vålerenga, sammen med flere andre klubber i Eliteserien, har hatt dialog med NFF om bruken av pyro under pandemien. De føler seg nå sviktet.

– Det største problemet hos oss er at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har trukket tilbake den lovlige dispensasjonen for bruk av pyro som vi kunne benytte oss av, sier han, før han utdyper:

– Andre steder i landet har ikke dette skjedd. Dermed medfører dette at det også blir forskjell mellom klubbene, sier Amundsen-Asari.

Bjerketvedt forklarer det hele på denne måten:

– Vi har, sammen med NTF og supporterne, utformet et nytt regelverk der klubbenes bruk av pyroteknikk skal godkjennes av lokalt brann og redning, samt politi. I praksis brytes dermed bestemmelsene dersom godkjennelse ikke foreligger.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er fagmyndighet og dermed ansvarlig for forskriften som både NFF og klubbene må forholde seg til.

Forventer bøter

Under helgens kamp mellom Vålerenga og Strømsgodset ble det brukt pyro på tribunene. Markedssjefen forteller at Vålerenga forventer seg bøter, men at dette ikke er noe de vil godta. Han vil heller at de vil dyrke pyrobruken etter helgens positive tilbakemeldinger.

– Nå gjelder det bare at vi får med oss organisasjonen NFF på dette, sier markedssjefen, før han kommer med en klar melding:

– At det deles ut bøter kan vi ikke finne oss i. Om det kommer noe vår vei, vil vi anke.

Han maner nå supportere over hele landet til å stå sammen, men er forberedt på at dette ikke er en kamp det er lett å vinne.

– Pyrobruk gjør produktet vårt sterkere. Uten supportere kan vi legge ned hele fotballsatsingen. Det kanskje på tide å innse det. Dialog er veien å gå, slår han fast.

– Svært krevende

Det er en oppfatning NFF deler, understreker generalsekretæren.

– Slik regelverket er utformet nå, er det svært krevende. Dette fordi NFF ikke er fagmyndighet og vi må lene oss på myndighetene med tanke på hva som er trygg og riktig bruk. NFF og NTF vil i nær fremtid samle klubbene og diskutere dagens utfordringer. Vi må finne løsninger.

En som virkelig har gått i bresjen for bruken av pyro på norske arenaer, er Bjørnar Posse Sandboe i Stabæk Support. Han mener bøteleggingen er juridisk tvilsomt forankret.

– Ingen har klart å presisere hva som gjør pyroteknikk i den formen vi bruker forbudt. Jeg har lest alle forskrifter de henviser til. Vi har importert 13 000 enheter av dette lovlig. I løpet av snart to år har ingen klart å si hvorfor det vi gjør er forbudt i forskrift. Men de fortsetter å si at det er ulovlig, sier Sandboe til VG.