SØT MUSIKK: Aron Dønnum og Celin Bizet Ildhusøy er et par.

Fotball-Norges nye superpar: Aron Dønnum og Celin Bizet Ildhusøy

Vålerenga-profilen Aron Dønnum (24) og landslagsspiller Celin Bizet Ildhusøy (20) er mer enn bare venner.

Det bekrefter de overfor VG. Dagbladet har også omtalt nyheten.

– Ja, det er vi, skriver Dønnum i en SMS på spørsmål om de nå er «official» (offisielt kjærester).

Spørsmålet ble utløst av et innlegg på bildedelingstjenesten Instagram, der Ildhusøy og Dønnum mandag la ut dette bildet:

Både Dønnum og Ildhusøy spilte i Vålerenga samtidig, før førstnevnte reiste til belgiske Standard Liége og sistnevnte tok turen til Paris Saint-Germain.

Begge har også ikledd seg den norske landslagsdrakten. Bizet Ildhusøy er for tiden med det norske landslaget på samlingen som skal forberede dem til Fotball-EM i England og Nord-Irland denne sommeren.

Dønnum er på sin side tilbake i Norge for et kort låneopphold i Vålerenga, mens han venter på at den neste sesongen i Belgia skal begynne.