Svenskene raste mot straffespark – brennhet Haaland ordnet ny norsk seier

STOCKHOLM (VG) (Sverige – Norge 1–2) Med sin andre knallsterke borteseier på fire dager har Norge fått en drømmestart på Nations League, men straffesparket Morten Thorsby (26) fikk, var mildt sagt omdiskutert.

Et drøyt kvarter ut i kampen fintet midtbanekrigeren bort den svenske høyrebacken Emil Krafth, før han gikk veldig enkelt ned i gresset.

– Det der er ingen straffe. Det er en sykt billig straffe, mente svenske Joacim Jonsson i VGTVs studio.

Erling Braut Haaland fikk se situasjonen av TV 2 etter kampen.

– Det så litt halvfilming ut, det må jeg si. Han skulle bare sentret til meg, så hadde jeg scoret, sier Haaland, før han ser litt mer nøye på bildene:

– På italiensk vis, kan du trygt si. Det ser ut som det er filming ja.

Se situasjonen her:

Straffen ble stående og da var Erling Braut Haaland nådeløs. Stjernespissen satte fart mot ballen omtrent før dommerne blåste i fløyten, og steg frem og plasserte den kontant ned i hjørnet.

Robin Olsen leste tilsynelatende straffen ganske enkelt, men skuddet til Haaland var så presist og hardt at målvakten ikke nådde bort.

At Norge har fått en stjernespiss merkes minst like godt utenfor landsgrensene som innenfor. I både Serbia og Sverige har det aller meste dreid seg om 21-åringen både på og utenfor banen.

Midtveis i den andre omgangen viste jærbuen hvorfor norske, serbiske og svenske journalister er så besatt av fenomenet fra Bryne.

Alexander Sørloth stusset ballen gjennom, og da Sveriges midtstopper bommet på klareringen stormet han gjennom med sine karakteristiske klyv, før han smelte til med høyrefoten og hamret ballen ned i hjørnet.

Deretter la han fingeren mot leppene og stilnet den høylytte kortsiden bak den svenske målvakten på mektige Friends Arena.

– Både Drillo og Lagerback er nok stolte av det målet, så det er et nydelig mål, sa målscoreren til TV 2 – ved førstnevnte smilende ved siden av:

– Langpasning, stuss, og så scoring. Det var en scoring mitt hjerte det målet der, sier Drillo.

HYSJ: Erling Braut Haaland sendte et stikk i retning svenskene etter å ha senket Sverige på Friends Arena.

Etter scoringen hysjet han til publikum – men det var tydeligvis ment til en av de svenske stopperne.

– Først kalte han meg en hore, det kan jeg trygt si, sier Haaland til TV 2 om Alexander Milosevic etter kampen.

– For det andre sa han at han skulle knekke føttene, halvannet minutt senere scoret jeg, sier han og smiler.

Landslagssjef Ståle Solbakken var strålende fornøyd med sin tomålsscorer.

– Du finner ikke en spiller med det killerinstinktet. Det er gull verdt, sier han til TV 2.

Minutter senere burde han fullført hat tricket da han ble spilt vakkert gjennom av Alexander Sørloth, men for en sjelden gangs skyld kom han tapende ut av mann-mot-mann-duellen med motstandermålvakten.

Med to scoringer var imidlertid jobben gjort, og et kvarter før slutt ble han byttet ut for å være frisk og rask til møtet med Slovenia fire dager senere.

– Det er en fantastisk følelse. Det er viktig for meg å levere på landslaget. Det fortjener det norske folket, sier Haaland til TV 2.

WELL PLAYED: Landslagssjef Ståle Solbakken gratulerer Erling Braut Haaland med vel gjennomført kamp etter å ha blitt byttet ut.

Noen meter fra innbytterbenken satt foreldrene Alf-Inge Håland og Gry Marita Braut, som kunne konstatere at sønnen deres har scoret 18 mål på 19 landskamper for Norge, og er i en alder av 21 år på god vei til å smadre Jørgen Juves rekord på 33 landslagsmål.

– Jeg må bare å takke Ståle. Det er ikke noe annet å si. Han er en fin mann, sier Haaland.

Også etter at Haaland forlot banen fortsatte Norge å skape store sjanser. Sander Berge misbrukte en mulighet alene med keeper, og også Kristian Thorstvedt var svært nære å tegne seg på scoringslisten.

– Det svenske forsvarsspillet var en hønsegård. Det er ikke noe å si på dette. Norge var klart best, sier Jonsson.

Svenskene hadde også noen muligheter, og da Anthony Elanga reduserte på overtid var det for første gang etter 2–0-scoringen litt ekstra puls på den norske benken, og da fløytesignalet gikk for siste gang brølte de ut og omfavnet hverandre i glede.

Seieren var også første gang de norske fotballherrene har slått Sverige på bortebane i en tellende landskamp.

Norge har dermed fått maks utbytte i de to vanskeligste bortekampene i gruppen og har Nations League-gruppen i sin hule hånd før de to kommende hjemmekampene mot Slovenia og Sverige på Ullevaal stadion til uken.

