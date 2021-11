Dette betyr et kommersielt samarbeid.

HAR MØTTES FØR: Lionel Messi som Barcelona-spiller og Pep Guardiola som Bayern München-trener. Onsdag spiller Messi for Paris Saint-Germain mot Guardiolas Manchester City.

Guardiola om «unike» Messi og Ronaldo: − Umulig å kopiere

Lionel Messi (34) ble klodens beste fotballspiller under Pep Guardiolas ledelse i Barcelona, men Manchester City-manageren har ingen god plan for å stoppe argentineren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er onsdagens oddsforslag!

Onsdag skal Messi for sjette gang spille mot et lag ledet av Guardiola. I de foregående fem kampene har han scoret syv mål, sist da han scoret det andre målet til Paris Saint-Germain i 2–0-seieren hjemme mot Manchester City tidligere i høst.

På pressekonferansen før onsdagens kamp, ble Guardiola spurt om at han hadde en spesielt god plan for å stoppe sin tidligere elev.

– Det er så vanskelig. Noen ganger når han har ballen, så vet han ikke hva han selv skal gjøre. Forestill deg da å skulle vite hva han skal gjøre. Det er spillere som du kan si at vil gå til høyre eller venstre, men selv ikke han vet hva eksakt hva han vil gjøre når han har ballen, sier Guardiola.

GODT FORHOLD: Messi og Guardiola sammen i glansdagene i 2011.

I tillegg til Messi, skryter Guardiola av PSG-stjernene Kylian Mbappé, Neymar og Ángel Di María.

– Hver av dem kunne vært en stjerne i hvilket som helst lag, og her er alle fire i samme lag. Jeg er glad for at han fremdeles spiller på det nivået han gjør og med den kvaliteten han har, så det vil bli fint å møte ham igjen.

Guardiola trente Barcelona i fire sesonger, fra 2008 til 2012. I den siste sesongen til Guardiola i Barcelona scoret Messi utrolige 73 mål på 60 kamper, inkludert 50 mål på 37 kamper i ligaen. Det står fremdeles som Messis mestscorende sesong.

UNIK DUO: Pep Guardiola (høyre) hyller Messi (venstre) og Cristiano Ronaldo (midten).

Til tross for det, var det Real Madrid som vant den spanske ligaen i 2011/12-sesongen, mye takket være Cristiano Ronaldos mange scoringer. Ronaldo og Messi har de siste årene rasket med seg omtrent alt av individuelle priser i fotballverden. Luka Modric (i 2018) er den eneste spillerne utenom de to som har vunnet gullballen siden Ronaldo vant for første gang i 2008.

Ronaldo står nå med fem gullballer, mens Messi har seks.

Guardiola tror ikke man noen gang får se en duo herje på samme måten igjen.

– Jeg kan ikke forestille meg det. Det de to har gjort, vil være umulig å kopiere. Umulig. Kanskje får vi se det, men jeg tror ikke det skjer. Å score så mange mål, ta så mange titler – det er så vanskelig. Jeg synes det er unikt, å ha to spillere som Cristiano og Messi som har gjort det de har gjort, sier Guardiola.

VG-tips: Manchester City – Paris Saint-Germain