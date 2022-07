SJEF: Erik ten Hag er Manchester Uniteds nye manager, og snart venter hans første sesong i sjefsstolen på Old Trafford.

Manchester United nærmer seg signeringer: − Ikke kritisk ennå

Manchester United-fansen har ropt høylytt om signeringer i lang tid. Nå skal nye spillere inn portene på Old Trafford. Tyrell Malancia er allerede avbildet på medisinsk test.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er viktig at spillere kommer tidlig inn til forsesongen. Det er ikke heldig hvis United sin overgangssommer utvikler seg til å bli stress og kaos og påfølgende kritikk, sa Viasats fotballkommentator Kasper Wikestad til VG tidligere i sommer.

Nå virker derimot som United og Erik ten Hag nærmer seg flere nysigneringer.

Barcelona-spiller Frenkie de Jong (25) skal ifølge Sky Sports være små detaljer unna en overgang til Manchester-klubben.

Lokalavisen Manchester Evening News melder mandag morgen at Feyenoord-spiller Tyrell Malacia er på plass på Carrington for å gjennomføre sin medisinske test. Avisen melder at det skal dreie seg om en overgangssum på om lag 150 millioner kroner.

Av overganger ut, har britiske The Times meldt at Cristiano Ronaldo ønsker seg bort fra klubben. Mandag formiddag møtte ikke Ronaldo opp på trening grunnet familiære årsaker. Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata og Nemanja Matic har allerede forlatt klubben.

NÆRMER SEG UNITED: Tyrell Malancia fra Feyenoord blir trolig Erik ten Hags første signering i Manchester United.

– Verdt å vente

Skribent i Manchester Uniteds supporterklubb i Norge, Eivind Holth, innser at det har tatt tid med spillersigneringene. Likevel mener han klubben har vært nødt til å vente.

– Erik ten Hag får den midtbanespilleren han mente han trengte mest. Det er det beste argumentet for at det var verdt å vente på Frenkie. Det har vært opplest og vedtatt i flere år at United trenger en midtbanespiller i verdensklasse, sier han til VG.

OVERGANG: Frenkie de Jong er etter sigende nær en overgang til Manchester United.

Holth legger til at han tror prosessen med å få spillere inn, vil intensiveres så fort de Jong er klar.

– Det er først nå de vet hvor mye av budsjettet en de Jong-avtale vil spise. Jeg er ganske sikker på at så fort han er over streken, vil de jobbe med andre spillere som er enklere å hente fordi da vet de hvor mye de har til rådighet.

Som alle andre lag går Manchester United snart inn i oppkjøringen til sesongen. Skribent Holth er usikker på om det hadde vært noen forskjell hvis overgangene hadde blitt ferdigforhandlet tidligere.

– Det er selvfølgelig fint at de (nye spillerne) får noen kamper i United-drakt før sesongen, men er usikker på hvor mye de får ut av å få en hel sommer uansett. Jeg synes ikke det virker som at det er intensiteten som trengs i oppkjøringskampene, til at det skal være en nyttig test uansett, sier han.

Spent på overgangene

– Det er ikke kritisk ennå – sesongen begynner ikke før om fem uker. Men mange av de andre storklubbene ligger langt foran på markedet denne sommeren.

Det skriver journalist i The Sun, Martin Lipton, i en SMS til VG. Lipton er usikker på hva som vil skje hvis klubben signerer flere offensive spillere.

Både Christian Eriksen (30) og Ajax-spiller Antony (22) har vært linket til Manchester-klubben i sommer.

LINKET: Brasilianske Antony har i sommer vært linket til Manchester United.

– Ten Hag virker å ha lyst til å forandre klubbprofilen i United, og styret er nødt til å gi han det han vil ha. de Jong virker logisk for meg, men hvis de også signerer Eriksen, er jeg spent på hva det betyr for Bruno (Fernandes), skriver Lipton.

United.no’s Holth er enig med Lipton i viktigheten av å få inn de Jong. Nederlenderen spilte to sesonger under ten Hags ledelse i Ajax.

– Frenkie vil vise hva ten Hag ønsker med dette United-laget. Han kan fortelle de andre spillerne hva som kreves og ønskes, og det tror jeg er verdt å vente på, sier han og fortsetter.

– Når det gjelder Malacia, så er det en ren bonussignering. En venstreback er jo det siste vi trenger, tenker sikkert mange. Men til 15 millioner euro er det bare en bonus, for jeg tipper det er en spiller ten Hag ville hentet til Ajax.