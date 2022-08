HET OVERGANGSSOMMER: Bare de siste dagene har Stefan Strandberg, Kristian Eriksen og Lars-Jørgen Salvesen signert for klubber i Norge.

Speider i Sverige: − Det er tydelig at det er nok penger i Norge

Talentspeider Stig Torbjørnsen beskriver det norske spillermarkedet som «veldig overopphetet» etter at Kristian Eriksen (27) gikk fra HamKam til Molde for rundt 15 millioner kroner.

– Jeg oppfatter det som meget, meget opphetet, sier Torbjørnsen.

Han ramser opp overgangene til Kristian Eriksen, Lars-Jørgen Salvesen, Sebastian Sebulonsen, Isak Dybvik Määttä og Sigurd Haugen som eksempler på «veldig, veldig høye priser» i sommer.

Han regner også med at Stefan Strandberg får en gedigen signeringsbonus i Vålerenga.

– Det er tydelig at det er nok penger i Norge. Og i Danmark, noen har gått til Danmark også, sier han.

Torbjørnsen har tidligere jobbet for Rosenborg, men er nå speider i den svenske klubben IFK Göteborg.

Kristian Eriksen ble tirsdag solgt fra HamKam til Molde for 15 millioner kroner, ifølge VGs opplysninger. Salget kom etter en budkrig med regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Salvesen ble for en ukes tid siden hentet til Bodø/Glimt fra Strømsgodset for minimum 10 millioner kroner. Avisa Nordland har meldt om en prislapp på rundt 13 millioner.

Sebulonsen, Määttä og Haugen har blitt solgt til henholdsvis Brøndby, Groningen og AGF.

– Hammarby kjøper Veton Berisha for 20 millioner pluss, pluss, pluss. Danskene kjøper spillere for spiller for 30, 40, 50 millioner per stykk. Midtjylland kjøper brasser for 30–40 millioner per stykk. Ja, det er penger over alt. Men det er mer merkbart i Skandinavia enn før.

– Hva mener du med før?

– Det stiger hvert år, men akkurat nå i sommer er det ekstremt mange som har gått for høye summer.

Han kaller det «en veldig overoppheting», men påpeker at det er markedet som styrer.

– Det er ikke noe feil. Noen har de pengene og er villig til å betale. Da blir det sånn, sier Torbjørnsen.

Thomas Berntsen, som er sportssjef i Sarpsborg 08, beskriver Kristian Eriksen-summen som et resultat av markedssituasjonen der og da.

– Det er to klubber som har ambisjoner, penger og dårlig tid – og da blir det sånn. Jeg tror ikke dette er den nye normen, sier han til VG.

– I Sverige kjøper de spillere for 10–15 mill. over en lav sko og lønner dem deretter. Det er ikke unaturlig at vi ser de summene, men det er kanskje litt uvanlig for en spiller på 27 år.

Thomas Berntsen anslår at den nye medieavtalen med TV 2 for perioden 2023–2028 betyr 10 millioner kroner ekstra for enkelte klubber, og han ser ikke bort fra at enkelte allerede har begynt å bruke pengene.

– Jeg tror ikke det er et sykdomstegn for norsk fotball. Det er i hvert fall to klubber som har gjort det bra sportslig og kommersielt, vurderer Berntsen.

Han tilføyer at de to klubbene, samt Vålerenga som henter hjem Stefan Strandberg, «får seile sin egen sjø» og at det ikke er noe de kan drive med i Sarpsborg.

Cato Haug er styreleder i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball.

– Jeg tror at de beste klubbene i Norge må akseptere at de må betale mer for spillere i det norske markedet, fordi de samme klubbene kommer til å få veldig mye mer for de spillerne de sender ut, sier han.

Han er overbevist om at man rett og slett må ha mer penger inn i norsk fotball for å henge med internasjonalt.

– Det er vi i ferd med å få. Vi har fått en medieavtale som er veldig mye bedre enn den forrige, sier han om medieavtalen.

– Frykter du en ny pengegalopp som på midten av 2000-tallet der mye ble spist opp av lønninger?

– Jeg frykter det ikke, men vi skal være veldig bevisst. Vi går inn i fase som krever godt lederskap. Når det kommer mer penger, og kanskje veldig mye mer penger inn, så vil alle ha litt av den pengesekken. Vi kan se at det øker spillerlønninger, men jeg tror vi må det, for det handler om å være konkurransedyktige på det europeiske markedet.