Ståle Solbakken om debatten rundt «bølgen»: − Veldig i-landsproblem

ULLEVAAL STADION (VG) I etterkant av Montenegro-kampen ble publikumsfenomenet «bølgen» sterkt debattert.

– Jeg tror at dette er en liten krasj mellom familien, som synes det er ålreit at det kommer en bølge i hver omgang, og en del «hardcore» supportere som gjerne avstår fra den bølgen, sier landslagstrener Ståle Solbakken (53).

Mens tomålshelten Mohamed Elyounoussi (27) roste Ullevaal-publikumet og sa at «bølgen» ga ham mer energi før han hamret inn 2–0 mot Montenegro, er det mange fotballelskere som misliker det sterkt.

– Det tar bort fokuset fra det som skjer på banen. Jeg synes ikke det er flaut, det er upassende. Det er så mange andre ting vi kan gjøre, mente NRK-programleder Tete Lidbom om «bølgen» – og kalte det «en styggedom».

VG-kommentator Leif Welhaven skrev underveis i debatten at «det siste fotballen trenger er et tribunepoliti som rakker ned på hvordan folk velger å feire på stadion».

HEIA NORGE: For første gang siden 2019 fikk det norske herrelandslaget spillet for et fullsatt Ullevaal stadion. Mot slutten av kampen ble spillerne hyllet med den omstridte publikumsaktiviteten «bølgen».

I lørdagens kamp mot Latvia er det igjen ventet et tilnærmet fullsatt Ullevaal stadion, så gjenstår det å se om publikum igjen reiser seg opp og ned i en jevn rytme som bølger rundt og rundt på tribunene.

– Jeg føler at dette er veldig i-landsproblem. Vi har ganske mange utfordringer i norsk fotball og bølgen er ikke en av de, sier landslagstrener Ståle Solbakken.

Publikumsfenomenet oppsto angivelig under fotball-VM i Mexico i 1986, men der vuvuzelaen eller norske kubjeller aldri har tatt verden med storm, har bølgen nektet å slippe tak.

Bølgen dukket opp senest under Norges 2–0-seier over Montenegro forrige landslagssamling. Vitser om «Bølgen og Moi» gikk sin seiersgang etter at Mohamed Elyounoussi punkterte kampen, og senere fortalte at han fikk energi av publikumsstuntet:

– Det var helt fantastisk å spille foran et fullsatt Ullevaal. Jeg fikk med meg bølgen og fikk gåsehud under nasjonalsangen. Det genererte så mye energi. Dette er starten på noe stort, og jeg gleder meg allerede til neste samling, sa «Moi» etter kampen.