Ny nedtur for Bodø/Glimt – klarte bare ett poeng etter sjansesløseri

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Lillestrøm 1–1) Et offsidemål, et reddet straffespark og en lang Glimt-kanonade: Det var ikke uten dramatikk at Alfons Sampsted til slutt forhindret nordlendingenes tredje strake tap.

– Det er ikke vanskelig å holde motet oppe, men man lyger om man sier at man smiler og flirer like mye som om man kjenner at man er på sitt beste nivå, sier Glimt-stopper Brede Moe til VG etter at Glimt mot slutten reddet ett poeng for fjorårets seriemestere.

– Vi kjenner det, men det vipper oss ikke av pinnen og jeg vil ikke si at det har vært noe problem med fokuset, sier Moe videre.

For Lillestrøm har sesongstarten vært bedre. Etter seks kamper er det ett poeng bak serieleder Viking.

– Vi har spilt seks kamper og fortsatt ikke tapt. Vi begynner å få en god mentalitet i gruppen, sier Lillestrøm-kaptein Gjermund Åsen.

Lillestrøm-trener Geir Bakke sier at det er litt blandede følelser etter at det ble ett poeng.

– De trykker oss så grusomt i store deler av andre omgang, men jeg er litt skuffet. VI får de spillvendingen vi ønsker og vi får dem i ubalanse så mange ganger, uten å utnytte det slik som vi ønsker. Med mer nøyaktighet tror jeg vi kunne scoret et par-tre mål til, mener Bakke.

– Når vi får tenkt oss om, regner jeg med at vi er ganske fornøyde med ett poeng. Vi skal være fornøyd med det, sier Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen.

Åtte minutter ut i andre omgang pekte dommer Espen Eskås på straffemerket. Bodø/Glimts redningsmann Alfons Sampsted stusset ballen i armen på Akor Adams.

Amahl Pellegrino fikk ansvaret fra ellevemeteren, men klarte ikke å overliste Mads Hedenstad Christiansen, som dermed reddet straffespark på Aspmyra for andre året på rad.

Strafferedningen var nærmest identisk som den han hadde mot Patrick Berg forrige sesong, men i motsetning til i fjor så sørget redningen for at Lillestrøm fikk med seg poeng fra Bodø for første gang siden 2016.

– Den var litt lik som i fjor?

– Denne er vel litt bedre, sier Christiansen med et smil.

I andre enden var det Akor Adams som skapte trøbbel for Bodø/Glimt. Da Hedenstad Christiansen reddet straffesparket fra Amahl Pellegrino, hadde nigerianeren allerede nikket Lillestrøm i føringen.

Spissene må imidlertid dele brorparten av æren med Gjermund Åsen, som serverte et innlegg av aller høyeste kvalitet da han hamret ballen knallhardt inn i feltet.

Adams snek seg fri mellom stopperparet Brede Moe og Marius Høibråten og stupte inn ledermålet for LSK. Reprisen viste at Adams var i offside da innlegget ble slått, men kanskje skulle nigerianeren også hatt straffespark da han ble lagt i bakken av Brede Moe tidligere i omgangen.

Resten av kampen var i det store og det hele en eneste lang jakt på et utligningsmål for vertene. Lasse Nordås hadde en gigantisk mulighet til å utligne før pause, men bommet på ballen da han bare skulle sette bredsiden til.

Det samme gjorde Amahl Pellegrino da innbytter Gilbert Koomson feide et hardt innlegg foran mål like etter at han kom på banen midtveis i andre omgang.

Da hadde Pellegrino allerede misbrukt et straffespark og det virket som om Glimt skulle gå på sitt tredje strake tap mot norsk motstand for første gang siden høsten 2018. Glimt tapte 0–2 mot Viking i Stavanger i forrige seriekamp, mens Molde vant cupfinalen på Ullevaal forrige helg.

Men åtte minutter før slutt tok Amahl Pellegrino corner nummer elleve for Bodø/Glimt. Ballen ble stusset videre av Alfons Sampsted, gikk i en høy bue før den dalte ned i det lengste hjørnet.

Lillestrøms Gjermund Åsen mente at ballen ble tatt av viden og sier «alle var sjokkerte» over at ballen dalte ned i mål.

– Jeg vil mene at det var en fantastisk heading. Jeg prøvde å lage litt kaos på bakerste. Det var deilig at den gikk i mål, sier Sampsted.

Bodø/Glimt fortsatte å presse på for et utligningsmål – og Lillstrøm hang til tider skikkelig i tauene. Nordlendingene hadde et hav av cornere og trykket virkelig på for et seiersmål.

Det kom aldri, og dermed mislyktes Bodø/Glimt i å vinne på Aspmyra for andre gang denne sesongen.