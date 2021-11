Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Dušan Vlahović (bar overkropp) blir gratulert av lagkameratene etter en av sine scoringer mot Spezia Calcio sist helg.

Nesten like attraktiv som Haaland: − Han kan strø salt i Baggio-såret

Dušan Vlahović (21) har i kalenderåret 2021 scoret flere Serie A-mål enn hele Juventus-rekken til sammen. Hvis serberen forsvinner, er det et krav fra Fiorentina-fansen at han ikke går til «fienden» i Torino.

– Rivaliseringen mellom Juventus og Fiorentina har gått litt i bølger, hvor et tittelrace på tidlig 80-tall, en UEFA cup-finale i 1990 og Roberto Baggios overgang til Juventus rett etterpå er tre sentrale punkter, forteller Even Braastad, halvparten av podcasten «Støvelball», til VG.

– Da nåværende eier Rocco Commisso tok over Fiorentina, var han snar med å si at «Chiesa skal ikke bli min Baggio». Han antydet at selv ikke hundre millioner euro var nok for å hente Federico Chiesa, som rundt ett år senere ble solgt til nettopp Juventus for rett over halvparten av den summen, fortsetter eksperten på italiensk fotball foran lørdagens møte i Serie A.

Serbiske Vlahović er i søkelyset til noen av de største klubbene i Europa. Juventus skal være én av dem. Fiorentinas juvel har 25 ligamål til nå i 2021, åtte av dem i denne fotballsesongen.

– Om Vlahović skulle gå til Juventus, blir han den tredje Fiorentina-spilleren på kort tid som strør salt i Baggio-såret, etter at Federico Bernardeschi og Federico Chiesa har gjort det samme, forteller Braastad.

Nest etter Erling Braut Haaland, er Dušan Vlahović kanskje den mest attraktive 2000-modellen av spisser. Ifølge medier i Italia og England er klubber som Arsenal, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain og Manchester City blant dem som er interesserte.

Fiorentina-eksperter snakker om at prislappen ligger på 700–800 millioner kroner, altså under det man tror Haaland vil gå for.

– Vlahović er et av verdens absolutt største spisstalenter. Over 20 ligamål forrige sesong ble det definitive gjennombruddet, og han har fortsett i samme stil nå i høst. At han nevnes i forbindelse med de største klubbene i verden er helt naturlig, mener Even Braastad fra «Støvelball».

