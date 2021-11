STJERNESPILLER: Caroline Graham Hansen er en av verdens beste fotballspillere. Sist måned herjet hun for Norge på Ullevaal stadion.

Graham Hansen til hjerteundersøkelser: − Ekstremt viktig

Caroline Graham Hansen (26) overvåkes for hjerterytmeforstyrrelser. Landslagssjef Martin Sjögren (44) besøkte Barcelona-spilleren denne uken.

Fredag ettermiddag opplyste Barcelona om undersøkelsene av Graham Hansens hjerte i en kort pressemelding. Nå gir Norges landslagssjef mer detaljert informasjon om situasjonen.

Svensken forteller at Graham Hansen, som er nominert til prisen som verdens beste fotballspiller, ga beskjed i pausen av Norges kamp i Polen 21. oktober om at noe ikke føltes riktig.

– Det skjedde første gang da vi var i Polen. I pausen kjente hun at pulsen ikke gikk riktig ned. Legene våre undersøkte henne da og etter hvert fikk hun ned pulsen. Hun spilte videre og det fungerte bra i 2. omgang, sier Sjøgren til VG.

VG har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Graham Hansen selv, men Norges landslagssjef opplyser at hun er ved godt mot og takler situasjonen bra.

– De overvåker hjertet hennes

26. oktober skrev VG at Graham Hansen «sprudlet» da hun scoret i Norges 4–0-seier over Belgia. Etter at den tidligere Lyn-angriperen kom tilbake til Barcelona, oppsto en lignende hendelse under en kamp Real Sociedad for en uke siden, ifølge Sjøgren.

Deretter har klubben valgt å ta henne ut av kamp, også med tanke på at herrelagets Sergio Agüero har vært gjennom hjerteundersøkelser den siste tiden. Hun trener samtidig lett.

– Etter det har hun vært til en del utredninger. De tester henne nå. De overvåker hjertet hennes under trening. Vi får se hvilke beslutninger de tar, men jeg tror de tar gode avgjørelser. Vi har en god dialog med klubben. Det er ekstremt viktig at hun får gjort disse undersøkelsene. Slik at det kan gjøres justeringer hvis det må til, eller at man ser at det er under kontroll og at det handler om et naturlig avvik, sier Sjøgren.

– Hun er en veldig viktig spiller for Barcelona også, men dette er ikke en forstuet fot. Det er jo en alvorligere sak enn som så. Hun trener litt og så ser de hvordan hjertet fungerer. Jeg er ingen lege, men jeg vet at de har funnet at det har vært noe urytmisk. Den delen er ikke spesielt uvanlig eller ufarlig, men vi har pratet om at de skal gjøre flere undersøkelser. De skal fortsatt ha henne under observasjon.

Positiv

– Hvordan opplever du at hun håndterer dette?

– Jeg syns hun tok det på en veldig god måte. Hun virket ikke urolig, men trygg. Så er det alltid sånn at når det handler om vitale organer, så er det spesielt. Men hun viste ingenting mot meg, hun var glad. Hun er på et bra sted hvor hun får den hjelpen hun trenger. Det viktigste av alt, er at Caroline kjenner seg trygg på det som gjøres, sier Sjøgren.

Ifølge Norges landslagssjef er Graham Hansen ikke tilgjengelig for kamper inntil videre.