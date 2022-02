AVGJØRELSEN: Kai Havertz var iskald fra straffemerket da han fikk muligheten til å bli den store helten.

VAR-dramatikk da Chelsea ble verdensmestre for første gang

(Chelsea – Palmeiras 2–1 e.e.o.) Det gikk mot straffesparkkonkurranse i finalen i klubb-VM. Så grep VAR inn og ga Kai Havertz (22) muligheten til å bli den store helten.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert:

Med fem minutter igjen av andre ekstraomgang falt avgjørelsen i Abu Dhabi. Palmeiras Luan Garcias venstre arm var i unaturlig posisjon i det ballen traff hånden, og etter en VAR-sjekk pekte dommer Chris Beath på ellevemeteren for andre gang i kampen.

I likhet med Palmeiras Raphael Veiga, var Kai Havertz skråsikker. Scoringen gjorde at Chelsea kan kalle seg verdensmester for klubblag for første gang i klubbens historie.

Tyskeren avgjorde med det sin andre store finale det siste året. Midtbaneeleganten ble også matchvinner i Champions League-finalen.

– Man trenger flaks, men vi var nådeløse. Vi gjorde det vi skulle og holdt oss gående helt til slutten. Jeg synes vi vinner fortjent, sier Thomas Tuchel under intervjuet vist på VGTV etter kampen.

ENORM SUKSESS: Thomas Tuchel har vunnet tre store titler siden han kom til Chelsea for et drøyt år siden.

Manageren er full av lovord om matchvinneren.

– Han var nok nervøs, selv om det ikke syntes. Han pleier å være veldig sikker. Jeg er veldig glad på hans vegne.

Denne tittelen var det siste Chelsea manglet i troféskapet. Tuchel er både stolt og ydmyk over å være en del av å skape historie i klubben.

– Jeg er en del av det og er veldig glad for å være det. Vi snakket om hvilken mulighet dette var i garderoben før kampen. Det er slike finaler man drømmer om som ung, sier den tyskeren.

Men det satt langt inne.

– Chelsea fortjener det om vi ser de 120 minuttene totalt. Vi ser på spillerne at det betyr mye å vinne denne tittelen og kunne kalle seg verdens beste klubb, sier Andrea Loberto i VGTVs studio.

Hele 15 000 Palmeiras-supportere hadde tatt turen til VM-finalen i Abu Dhabi. Det de fikk servert før pause, var derimot ikke all verden.

Det tok Chelsea-laget nesten en time å våkne mot sin brasilianske finalemotstander. Etter å ha sett tafatt ut lenge, kom kampens første scoring litt ut av det blå.

Romelu Lukaku var råsterk i det han steg til værs og stanget inn 1–0 etter pasning fra Callum Hudson-Odoi.

MÅLSCORER: Romelu Lukaku (t.v.) feirer scoringen sammen med lagkamerat Cesar Azpilicueta

Men bare minutter etter svarte Raphael Veiga og Palmeiras fra ellevemeteren. Også her måtte dommer Beath ut og ta en ekstra kikk på VAR-skjermen.

Flere scoringer ble det ikke i ordinær tid, og dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.

– Jeg synes kampen ebbet ut etter det. Brasilianerne har klart seg bra, så det er helt greit at det blir ekstraomganger, sa Martin Sleipnes i VGTVs studio foran den første ekstraomgangen.

Før avgjørelsen falt ved Havertz, var samme mann bare centimeter unna å sørge for 2–1. I stedet var det fra ellevemeteren kampen ble avgjort.

Like før full tid ble Luan Garcia vist det røde kortet etter å ha felt nevnte Havertz som bakerste mann.

Chelsea er den andre engelske vinneren på tre år, etter at Liverpool vant turneringen i 2019. Dermed fikk de også revansj for finaletapet i 2012. Det var sist gang den europeiske representanten ikke vant turneringen.