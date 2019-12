STORSCORER: Alexander Sørloth scoret to mål lørdag kveld. Nå står han med 12 mål på 17 kamper. Foto: Seyit Ahmet Eksik / Anadolu Agency / Getty Images

Toppscorer Sørloth herjer for målkåte Trabzonspor: – En gave for en spiss

(Trabzonspor – Kayserispor 6–2) Ingen har scoret flere mål i den tyrkiske toppdivisjonen enn Alexander Sørloth, som stortrives i den titteljagende storklubben.

Lørdag scoret han mål nummer elleve og tolv på 17 kamper denne sesongen.

Med fem målgivende pasninger har han i snitt ett målpoeng per kamp.

– Vi har et bra lag, som gjør det godt. Vi ønsker å angripe mye og det er en gave for en spiss. Da kan jeg ligge i boksen. Det er litt tut og kjør i Tyrkia og da blir det mange sjanser, sier Sørloth til VG.

Seieren betyr at Trabzonspor fremdeles er med i tittelkampen. Da Sørloths lag tuslet av banen etter lørdagens storseier, hadde ingen lag scoret flere mål enn de vinrøde fra Trabzon.

Radarpar med Sturridge

Tilværelsen er med andre ord litt annerledes enn i London-klubben Crystal Palace, som er det nest minstscorende laget i Premier League.

– Det blir litt sånn når man spiller for et topplag, sier Sørloth, som koser seg i Tyrkia.

– Jeg trives veldig godt. Det er ikke så farlig hvor man bor, sier spissen i flytsonen.

På topp har han funnet tonen med Daniel Sturridge. Fem ganger denne sesongen har en pasning fra den ene til den andre endt med scoring.

– Det funker bra og vi er flinke til å finne hverandre. Når jeg får ballen forsøker jeg å finne ham, fordi jeg vet at han kommer til å sette den i mål. Vi har god «connection», det funker bra, sier Sørloth.

Luksusproblem

Lars Lagerbäck kan nå få litt hodebry i tiden som kommer. Brennhete Erling Braut Haaland herjer for Red Bull Salzburg, mens Joshua King er fast inventar i Premier League-klubben Bournemouth.

– Det er sånn det skal være. Det er lenge siden det har vært så bra konkurranse. Til syvende sist er det sånn at det er to gode spisser som spiller uansett, sier Sørloth.

Spissen hevder at han ikke tenker på hvorvidt Tyrkia er et bra springbrett for å bli oppdaget av større klubber.

– Jeg tenker ikke så langsiktig. Hovedfokuset nå er å vinne noe med Trabzonspor, sier toppscoreren.

– Og børsanmelderne i Tyrkia behandler deg fint?

– Stort sett. De er veldig glade i målscorere her nede, forteller Sørloth.

Publisert: 28.12.19 kl. 22:30

