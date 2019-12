FORSTÅR IKKE VALGKOMITEEN: Rune Bratseth mener Ivar Koteng burde fått fortsatt som styreleder i RBK. Foto: Terje Bringedal, VG

Bratseth ut mot RBKs valgkomite: – Uheldig

Styremedlem Rune Bratseth (58) kommer med en uforbeholden støtte til den vrakede styrelederen Ivar Koteng (60).

Det skjer kort tid etter at det ble klart at Rosenborgs valgkomite vraker Koteng som styreleder etter syv år.

– Jeg syns det er uheldig. Jeg vet ikke om valgkomiteen har klart å ta pulsen på klubben og medlemmene, sier Bratseth til VG.

– At det er kritiske røster til styret og Ivar, det vil det alltid være. Det har vært omtalt som en skandale å bli nummer tre og kvalifisere seg til europacup. Det er det jo ikke. Det har vært altfor dårlig. Det er vi enige om. Men jeg er ikke spesielt imponert over valgkomiteens arbeid her, fortsetter RBK-legenden.

Bakgrunn: Koteng vrakes som styreleder

I STYRET SAMMEN: Bratseth er styremedlem i Rosenborg, mens Koteng er styreleder. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Roser Koteng

Koteng har sittet som styreleder siden 2012. I løpet av den perioden har Rosenborg blant annet vunnet fire seriemesterskap og tre cuptitler.

– Jeg sa jeg var villig til å stille opp videre. Jeg sa at jeg hadde vilje og evne til å tilføre mer. Men valgkomiteen har kommet frem til at det er smartere å gjøre noe annet, sier Koteng til VG og opplyser at han ble orientert om avgjørelsen for tre uker siden.

Bratseth, som både har vært spiller, daglig leder og sportssjef i klubben, mener valgkomiteen nå bommer med avgjørelsen om å ikke innstille Koteng for en ny periode som styreleder.

– Jeg ville gjerne ha Ivar med videre. Jeg syns han gjør en god jobb. Han bruker mye tid, har et ekte engasjement og har gjort mye bra for klubben. Kontinuitet er viktig, ikke for kontinuitetens skyld, men jeg syns det blir for mange endringer nå, sier Bratseth til VG.

Han trekker frem at Vegard Heggem og Bård Benum allerede har gitt beskjed om at de ikke stiller til gjenvalg.

Stig Westerås er leder av valgkomiteen i Rosenborg. Han opplyser til VG at han vil kommentere Bratseths uttalelser.

Taus valgkomite

– Vet du hvorfor valgkomiteen har landet på denne avgjørelsen?

– Jeg aner ikke hva som er begrunnelsen, sier Bratseth.

– Er du aktuell som ny styreleder?

– Jeg har ingen ambisjoner om det, sier Bratseth, før han avslutter:

– Jeg har uforbeholden støtte til Ivar Koteng. Det trenger du ikke å lure på et sekund.

