Lukaku-dobbel - og Inter følger Juventus som en skygge

(Napoli – Inter 1–3 og Juventus – Cagliari 4–0) Inter og Juventus følger hverandre videre i kamp om Scudetto i 2019/20.

Spørsmålet var om Napoli kunne stikke kjepper i hjulene for Inter på trettendedagen, men slik ble det aldeles ikke:

* Romelu Lukaku hadde sendt Inter i 2–0-ledelse etter en drøy halvtime.

* Arkadiusz Milik reduserte riktignok til 1–2 før pause.

* Lautaro Martínez punkterte kampen med 3–1 etter en drøy times spill.

Tidligere mandag hadde Juventus banket Cagliari hele 4–0. Cristiano Ronaldo var i fyr og flamme med tre mål og målgivende.

Dermed står både Inter og Juventus med 45 poeng etter 18 kamper.

Etter at Juventus har blitt seriemester åtte år på rad, kan det - i hvert fall foreløpig - se ut som om Inter skal klare å gi Juve kamp helt til mållinjen.

– Vi måtte vinne for å sette Inter under press, sa Ronaldo etter seieren over Cagliari.

– Jeg er glad for hattrick, men det viktige var at laget vant.

Inter vant faktisk i Napoli for første gang siden 1997. Lukaku har allerede flere mål for Inter denne sesongen enn han fikk for Manchester United hele forrige sesong.

– En perfekt start på 2020, sa Inters Marcelo Brozović til italiensk Sky etterpå.

