FLAMENGO-SPILLER: Reinier Jesus Carvalho. Foto: SERGIO MORAES / X90023

Real Madrid vil hente brasiliansk talent

Real Madrid skal være nær ved å hente et nytt stort midtbanetalent. Navnet er Reinier Jesus Carvalho, han er 17 år og spiller for brasilianske Flamengo.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Spanske AS melder at Reinier allerede har begynt å følge de store Real Madrid-stjernene på instagram, og en rekke europeiske medier, deriblant AS, skriver at Real Madrid er i samtaler med den brasilianske klubben om en overgang.

Det betyr i så fall at Madrid-klubben kan få enda en offensiv midtbanespiller på sine lønningslister, der de allerede har navn som Isco, James Rodríguez, Martin Ødegaard, Takefusa Kuboo og Óscar Rodríguez – med de tre siste utlånt.

Atlético Madrid, Manchester United og Paris Saint-Germain skal ha vært blant klubbene i kampen om brasilianerens underskrift.

– Jeg elsker spansk fotball, fordi brasilianeren passer bra inn der, sa han til AS for et par måneder siden.

Reinier - som er sønn av en kjent brasiliansk futsal-spiller - var med i Flamengos tropp til klubb-VM, men kom ikke på banen i finalen mot Liverpool.

Lørdag er det Lotto. Her kan du spille

Real Madrid har fra før Vinicius Júnior, som forlot Flamengo til fordel for Santiago Bernabéu sommeren 2018.

Reinier vil imidlertid bli plassert på B-laget Castilla i vårsesongen. Real Madrid vil ifølge AS tilby ham en kontrakt over fem eller seks år.

Overgangssummen skal ifølge AS være rundt 300 millioner kroner - mens utkjøpsklausulen ligger på 350 millioner. Til gjengjeld skal Flamengo få en del bonusmuligheter. Utkjøpsklausulen øker fra sommeren.

Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot - her kan du spille

VG-tips:

* Madrid-derby innleder lagenes første kamp i vårsesongen.

* Getafe røk 0-1 for Villarreal i den siste ligakampen før jul. Men hjemme har resultatene vært tilfredsstillende og vel så det med 5-3-1-fasit og 17-7 i mål på ni matcher. Og alt dette gjør at vertene holder i 6.plassen før helgens øvrige kamper. Særlig i ukene før jul var Getafe-hjemmekampene gode. Men ta med at disse oppgjørene var mot lag fra nedre tabellsjikt.

* Real Madrid står uten tap på 13 siste kamper i alle turneringer. De tre siste kampene i 2019 var 1-1 ute mot Valencia, 0-0 borte mot Barcelona og 0-0 hjemme mot Athletic Bilbao. De to første resultatene var bunnsolide - det siste ikke helt. Slik er laget to poeng bak tabelleder Barcelona, og slik er det dags for en triumf igjen. Trener Zinedine Zidane snakker om at laget har hatt godt av juleferien. Ramos (f) er utestengt. Ascensio (a) og Hazard (a) er skadet.

* Getafes Olivera (f) soner. Gjestene får det ikke lett her, og må ta i et tak.

Du kan spille fram til kl. 15.55. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 04.01.20 kl. 12:04

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler