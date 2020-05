Monstertabbe av Jarstein: – Jeg vet ikke hva som skjedde

(RB Leipzig – Hertha Berlin 2–2) Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (35) gjorde en av Bundesliga-sesongens største keepertabber da hans Hertha Berlin greide uavgjort mot tabelltreer RB Leipzig.

22 minutter før slutt rotet den norske landslagskeeperen ballen inn i eget nett mot et Leipzig-lag som også spilte med enn mann mindre. RB Leipzig hadde nettopp fått Marcel Halstenbergen utvist, og Hertha Berlin jaktet sin tredje strake seier da Jarstein rotet det til. Patrik Schick fyrte av fra distanse, og nordmannen så ut til å full kontroll på skuddet.

Forsøket gikk nemlig rett i brystet på Jarstein og spratt opp, men da han skulle kontrollere ballen med hendene, slo han den i eget mål med høyrearmen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var en ekkel sprett. Jeg ville ha kontroll på ballen raskt og da slo jeg den i meg selv, sier Jarstein selv, ifølge Bild.

På tampen ble Jarstein reddet da Krzysztof Piatek utlignet fra straffemerket.

– Et 2–2-resultat i Leipzig er bra for oss. Vi ønsker å komme oss ut av bunnstriden – hvert poeng er viktig, sier Jarstein.

Mener Jarstein-formen er god

Assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, mener tabber er endel av «gamet».

– Står du så mange kamper som Jarstein gjør, så kan alt skje. Vi får ta dette på kontoen for at en eller annen gang så vil de skje tabber, sier Hansen.

Hertha har vært gjennom en berg-og-dalbane av en sesong, med flere trenerbytter og kaos. Etter coronapausen har derimot hovedstadslaget vært i fyr og flamme. På de to første kampene har de scoret syv mål, og Jarstein hadde holdt buret rent i begge oppgjørene.

Men sesongen har ikke vært tabbefri. I høst gjorde han først en kjempetabbe før han ble utvist. I starten av våren ble han benket.

– Hele laget var dårlige i den perioden. Det var mye rot i klubben, og mye styr og støy. Så kom Bruno Labbadia inn og hele laget har fått en opptur, og vært gode, summerer Hansen opp.

«Perry» er ikke bekymret over formen til Jarstein, tross glippen mot Leipzig.

– Han var god i dag, sett bort fra det målet. Det er jo sånn med keepere, at de blir husket for tabbene. Det vet Rune bedre enn noen andre. Men så må man huske at han har stått godt i begge de foregående kampene, sier Hansen.

Reddet på tampen

Til tross for en drømmestart på ligaspillet etter coronapausen viste topplaget RB Leipzig seg å bli en seigere utfordring. Men det var Hertha, med Per Ciljan Skjelbred på midten, som startet skarpest.

Allerede etter åtte minutter svingte Marvin Plattenhardt et hjørnespark inn i boksen. Ballen ramlet ned midt foran mål, hvor Liverpool-eide Marko Grujic enkelt satte foten til ballen og sendte Hertha i ledelsen.

Men kvarteret senere fikk Hertha smake sin egen medisin. Leipzigs Christopher Nkunku slo en hard corner på første stolpe, og Lukas Klostermann stusset ballen i lengste hjørne, Rune Almenning Jarstein første baklengsmål etter corona-pausen. Midtveis i 2. omgang kom baklengs nummer to, og det målet glemmer ikke Hertha-keeperen med det første.

Leipzig rykket midlertidig opp på annenplass, på bedre målforskjell enn Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund, men snaut ti minutter før slutt falt de ned på tredje igjen: Da reddet polakken Krzysztof Piatek noe av kvelden for Rune Almenning Jarstein å utligne til 2–2 fra straffemerket.

