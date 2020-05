STOR: Erling Braut Haaland er en håndfull for de fleste motstandere i Bundesliga. Her er han i aksjon mot Wolfsburg i helgen. Foto: Michael Sohn / AP

Rystet München med soloraid: Tror Bayern har kjemperespekt for Haaland

Jan Derek Sørensen vet hvordan det er å score mot Bayern München. Han tror Erling Braut Haaland kan gjøre det samme i det han mener er blant Europas aller største oppgjør.

– Hvis Dortmund scorer, så er sjansen for at Haaland scorer ganske stor. Jeg håper at Haaland scorer, og jeg håper han gjør det bra. Han passer som hånd i hanske på måten Dortmund spiller på nå, sier Sørensen til VG.

I år er det 20 år siden den driblesterke vingen fikk tilskuerne på Olympiastadion til å sette både bratwürst, bretzel og øl i halsen, da han dro av hele Bayern-forsvaret og satte ballen forbi Oliver Kahn. RBK tok ledelsen, men Bayern snudde til seier.

Som tidligere Borussia Dortmund-spiller kjenner Jan Derek Sørensen ekstra godt til rivaliseringen mellom de tyske storklubbene som møtes tirsdag.

– Det er det største oppgjøret i Tyskland. Av alle store nasjonale oppgjør i Europa, så må Dortmund – Bayern trekkes frem. Hvis man ikke har det blant de ti største oppgjørene i Europa, følger man ikke mye med på fotball, sier 48-åringen, som nå er trener for A-laget til Bærum SK.

KAMP: Jan Derek Sørensen i duell med Bayern München-spiller Mehmet Scholl i München i 2000. Den gang vant Bayern 2–1. John Carew scoret RBKs mål. Foto: FRANK LEONHARDT / DPA

– Største testen siden PSG

Før tirsdagens oppgjør ligger Borussia Dortmund fire poeng bak Bayern München, når syv seriekamper gjenstår.

– Denne kampen kan avgjøre alt. Hvis Bayern vinner, tror jeg de tar mesterskapet. Hvis Dortmund vinner eller spiller uavgjort, er de fortsatt med i kampen, uttalte Jørn Andersen til VG før helgen.

Jan Derek Sørensen er veldig spent på hvordan Haaland klarer seg mot den tyske ligalederen.

– Dette er den største testen siden PSG. Man kan se hvor gode stopperne på dette nivået er til å beskytte bakrom og bruke alle triksene i boka. Det blir veldig spennende å se hvordan de går. De har sikkert kjemperespekt for ham, sier den tidligere Dortmund-spilleren, som spår at kampen ender uavgjort.

– Det er kult at vi endelig har en norsk spiller som gjør det såpass bra og som virkelig kan bli en betydelig spiller, avslutter Sørensen, som er full av lovord om Haalands smartness i boksen og dødelige avslutninger:

Lewandowski-sammenligning

Erling Braut Haaland har fortsatt i samme spor som i Østerrike, med å banke inn mål for den tyske storklubben. Nå er 19-åringen for alvor oppe og spiser kirsebær med de store.

– Han er latterlig god, men det er Lewandowski også, uttalte den tidligere Bayern-spilleren Owen Hargreaves.

Engelskmannen fulgte opp med å si at Haaland ikke ville startet for Bayern.

– Hvis man blir nevnt i samme setning som Lewandowski, da er man veldig god. Av såkalte niere, rene spisser, så er han topp tre i verden. Haaland er oppe og snuser på det nivået der oppe. I en enkeltkamp per dags dato kan Haaland til og med spille bedre enn Lewandowski, sier Sørensen.

SAMMENLIGNING: Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland har vært blant Europas aller heteste spisser denne sesongen. FOTO: Christof Stache, Ina Fassbender / AFP

Også Bayerns trener, Hansi Flick, har uttalt seg om sammenligningen med sin egen angrepsstjerne.

– Det er hans første sesong, så det er for tidlig å sammenligne ham med Lewy. Robert har alltid levert på verdensklasse-nivå de siste årene. Men Haaland er et enormt talent, sier Flick til Bayerns egen hjemmeside.

– Han er en ung spiller, men har et enormt driv mot målet. Han har enorm fysikk og er likevel bevegelig, sier han.

Haaland står med ti ligamål for Dortmund denne sesongen. Selv sier han følgende i en video på klubbens egen Facebook-side:

– Det er slike kamper jeg liker best å spille, for å være ærlig. Jeg ser frem til en kamp mot et veldig bra Bayern-lag.

