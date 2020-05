MARERITTKAMP: Rune A. Jarstein prøver å holde Leipzigs Ademola Lookman på avstand. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / GETTY IMAGES POOL

Forsvarer Jarstein etter tabben: – Han er vårt førstevalg

Lørdag skal Rune A. Jarstein (35) i aksjon mot klubben som ga ham mareritt i høstsesongen. Men landslagsmålvakten får full støtte hos trener og sportssjef i Hertha Berlin etter Leipzig-tabben i midtuken.

Bruno Labbadia, som overtok som trener i påsken og altså bare har ledet Hertha i kamper etter corona-pausen, er i hvert fall ikke i tvil:

– Rune spilte først to utmerkede kamper og også i Leipzig, bortsett fra den ene episoden. Herregud, det er sånt som skjer, sier Labbadia ifølge fotballbibelen Kicker.

– Jeg gjorde det klart for laget at jeg forventer at de andre vil stille opp hvis noen gjør en feil. Det gjorde de.

les også Monstertabbe av Jarstein: – Jeg vet ikke hva som skjedde

Hertha-treneren er også klar på at Jarstein har vært hans førstevalg helt siden han kom til klubben for snaut to måneder siden.

22 minutter før slutt mot RB Leipzig rotet den norske landslagskeeperen ballen inn i eget nett. Patrik Schick fyrte av fra distanse, og nordmannen så ut til å full kontroll på skuddet. Men han var tilsynelatende for ivrig til å få kontroll over ballen - og endte opp med å slå den i eget bur.

– Oppsiktsvekkende formsvingninger, kaller Kicker Jarsteins spill denne sesongen, mens storavisen Bild på kommentarplass denne uken krevde at Hertha Berlin må hente en ny keeper i sommer. Avisen mener at Jarstein har kostet hovedstadsklubben fem poeng.

les også Mario Götzes fall: – Høye forventninger, skader og gale avgjørelser

Sportssjef Michael Preetz gir imidlertid - som Labbadia - full støtte til Jarstein:

– Rune har vært vårt førstevalg i fem år, og vist veldig, veldig gode kamper for Hertha Berlin. Vi vet også at han ikke alltid har prestert på sitt beste denne sesongen. Vi vet at vi vet at det er grunner til dette, og siden Bruno startet her, synes jeg Rune utstråler den sikkerheten og påliteligheten han har hatt de siste årene.

Det som både Kicker, Bild og andre tyske medier skriver om, er imidlertid at bråket rundt keepertrener i Hertha Berlin har vært et minus for Jarstein. Han hadde ungareren Zsolt Petry som keepertrener da Pál Dárdai var hovedtrener i klubben - og Petry fortsatte under Ante Covic. Men da Jürgen Klinsmann kom inn i november, fjernet han Petry og erstattet med landslagskeepertrener Andreas Köpke, og etter kort tid ble han igjen erstattet med Max Steinborn, Herthas B-lagskeepertrener.

les også Derby-klare Ryerson: – Synd at folk ikke får med seg tribunekulturen

Men da Klinsmann føk ut døren i februar, var Hertha kjappe til å få på plass Petry som keepertrener for Jarstein og Thomas Kraft igjen.

Nå skal Hertha Berlin igjen møte klubben som har gitt Jarstein aller mest grå hår denne sesongen: Augsburg. Da disse lagene møttes i november, hadde Skienskaren noen forferdelige minutter:

Han fikk et tilbakespill, men rotet med ballen - som ble fanget opp av en Augsburg-spiller. Ikke bare ble det mål, men Jarstein satte også inn to håpløse taklinger - som endte med rødt kort (hans første siden Odd-Lillestrøm i 2006).

les også Tjærnås: – Bayern gir aldri bort dette

Publisert: 30.05.20 kl. 12:45

