Kastrati lei Odds talentprat: – Blir mer og mer piss

Kristiansund-spiss Flamur Kastrati (27) fyrer opp før søndagens bortekamp mot Odd.

Det er i Eurosports podcast «Spillerrådet» at 27-åringen går ut mot Odd.

Han får spørsmål fra programleder Vegard Flemmen Vaagbø om folk er lei av Skien-klubbens prat om lokale talenter.

– Det der blir mer og mer piss i mine øyne. Odd er en stor klubb med store tradisjoner. Hadde jeg vært på tribunen der, hadde jeg blitt dritlei av å høre om det, svarer Kastrati på podcasten.

– Noe å juble for

Kastrati, som har slitt med skade i serieåpningen, mener Odd-supporterne bør kreve mer enn et lokalt lag.

– Odd er en stor klubb. De skal være med i toppen og kjempe om medaljer. Talentutviklng er bra det, men fansen vil ha noe å juble for. Europaspill, medaljer eller NM-finaler, sier Kristiansund-spissen som i fjor scoret ti mål.

Odd-direktør Einar Håndlykken rister på hodet av misnøyen.

ODD-SJEF: Einar Håndlykken. Foto: Roger Neumann / VG

– Odd prøver å gjøre begge deler - å kjempe i toppen med minst halvparten lokale spillere på laget. Vi har vært en toppklubb med lokale spillere de siste årene. Vi har tatt to medaljer, vært i cupfinalen og spilt nesten 20 kamper i Europa, sier Håndlykken til VG.

– Vi møtte Dortmund og ledet 3–0 med syv telemakringer. Vi var bedre enn RBK forrige helg (1–1) med seks telemarkinger, fortsetter han.

– By mot by

Håndlykken benekter at spillere fra andre steder som har vært lenge i klubben, som Steffen Hagen eller Jone Samuelsen, blir inkludert som lokale spillere i tallene.

– Vi tror på at vi kan få et lag i toppen med lokal tilhørighet. Vi er Norges eldste klubb og fyller 125 år. Vi står for det som er fotballens stamme: By mot by, bygd mot bygd og nabo mot nabo, sier Håndlykken.

Kristiansund står med tre poeng på de tre første rundene. Odd har fire poeng på sine to første kamper.

PS1! Kastrati har ikke besvart VGs henvendelser rundt saken.

PS2! Søndagens kamp klokken 18.00 kan du følge på VGLive.

Publisert: 14.04.19 kl. 08:05