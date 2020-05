TRE SESONGER SAMMEN: Arturo Vidal (t.v.) jubler etter en scoring mot Galatasaray i Champions League i oktober 2013. Vidal forlot klubben i 2015. Foto: Antonio Calanni / AP

Chiellini stempler eks-kollega: – Alkohol var hans svakhet

Giorgio Chiellini (35) legger ikke fingrene imellom når han beskriver tidligere Juventus-spiller Arturo Vidal (32) i sin nye bok. Samtidig hyller han midtbanespillerens innstilling.

«En spiller som for eksempel Vidal var innimellom ute og drakk mer enn han burde. Alle visste det. Det kan sies at alkohol var hans svakhet» er noe av det Chiellini skriver om sin chilenske kollega i selvbiografien «Io, Giorgio»- ifølge Marca.

Saken er omtalt av flere medier verden over. VG har ikke klart å bringe på det rene om Vidal har svart på anklagene.

Chiellini og Vidal var lagkamerater i Juventus fra 2011 til 2015. Midtbanespiller Vidal ble hentet fra Bayer Leverkusen, og reiste tilbake til Tyskland og Bayern München, og spilte sin siste kamp for Juventus i Champions League-finalen mot Barcelona i mai 2015.

Nå er han Barcelona-spiller, og har 115 landskamper for Chile.

I BARCELONA: Arturo Vidal i aksjon for Barcelona mot Real Madrid 1. mars i år. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Chiellini, som har vært i Juventus siden 2005 og har kontrakt ut denne sesongen. Den tøffe midtstopperen har 103 landskamper for Italia.

35-åringen mener at selv om Vidal gikk glipp av treninger noen ganger i året angivelig på grunn av sitt noe utsvevende liv, så var han i overraskende bra form.

Da laget var på treningsleir i USA skal Vidal ha tatt seg en skikkelig fest, og måtte fysisk dras ut av sengen.

Samme dag skulle laget prøve ut sine nye treningsdrakter. De var svarte, og det var 40 grader i skyggen. Ifølge Chiellini var Juventus-trener Antonio Conte rasende på Vidal, og så frem til å sparke ham ut av laget.

«Etter ti minutter virket Arturo fortsatt beruset, og så ikke engang ballen. Men han endte opp med å løpe som en gal og knuse alle med 20 meter» beskriver Chiellini, som konkluderer med at Vidal var en viktig mann for laget fordi han bidro med glede og var en skikkelig fighter.

Juventus vant ligaen alle de fire sesongene Vidal spilte der. Han fortsatte med tre seriegull av like mange mulige i Bayern München, og ett i Barcelona. 32-åringen har dermed vunnet ligaen åtte sesonger på rad for tre forskjellige klubber. Barcelona ledet La Liga med to poeng da corona-epidemien satte en foreløpig stopp for sesongen.

Tidligere Chile-trener Jorge Sampaoli har tidligere beskrevet Vidal slik:

– Han liker å drikke, og klarer ikke å styre seg, sa Sampaoli ifølge ESPN i 2017.

Vidal har gjort seg bemerket med en rekke såkalt uheldige episoder utenfor fotballbanen – helt siden han slo igjennom i U20-VM i Canada i 2007. Her er noen av det Vidal angivelig har rotet seg borti:

Publisert: 18.05.20 kl. 11:29

