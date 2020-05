FRYKTER FLUKT: Molde frykter at de kan komme til å miste spillere til utlandet, som unge Tobias Christensen, uten å kunne erstatte dem på grunn av det justerte overgangsvinduet i sommer. Her feirer Christensen scoring mot Vålerenga. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

VIF, Molde og Viking ut mot overgangsvindu: – Veldig uheldig

I juni åpner overgangsvinduet igjen i norsk fotball. Det er ikke alle like fornøyd med.

Nå nettopp

Norges Fotballforbund (NFF) bekreftet til VG i mars at overgangsvinduet kom til å åpne igjen i to uker før seriestart (16. juni).

Avgjørelsen ble tatt etter en avstemning blant toppklubbene. Noen stemte imot forslaget.

– Såvidt jeg registrerte, var vi tre klubber som ikke ønsket noe vindu før seriestart, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga.

De to andre klubbene er Molde og Viking.

– Vi mener vinduet skaper et unødvendig press på alle klubbene i en ganske usikker tid. Det kan føre til en dominoeffekt: Hvis vi henter en spiller fra klubb A, skaper det et behov hos dem for å hente en spiller fra klubb B. Vi synes ikke det er riktig å presse markedet ut i en slik situasjon nå, sier VIF-lederen.

Han mener det vil være problematisk for Oslo-klubben å signere nye spillere når det korte overgangsvinduet i juni åpner.

– Det er et dårlig signal å sende til resten av klubben. Det er bare VIF Fotball Elite som er i full drift fra og med mandag. Administrasjonen og ungdomsavdelingen er helt eller delvis permittert. Så det er klart at hvis vi skal begynne å bruke penger på å signere nye spillere, så er det nærmest usolidarisk, sier Ingebrigtsen.

Han får støtte av Moldes daglige leder Ole Erik Stavrum, som riktignok har en annen grunn til ikke å ønske et overgangsvindu før seriestart. Det fører nemlig til at det ordinære sommervinduet i august kuttes fra fire til to uker.

– Vi ville ha overgangsvinduet tilpasset for europacupen. Nå kan vi risikere å miste spillere i kvalifiseringen til Europa uten at vi kan hente inn erstattere. Det synes vi er veldig uheldig, sier Stavrum til VG.

Han påpeker at det foreløpig er uvisst hva som skjer med både europacupene og det internasjonale overgangsvinduet til sommeren og høsten.

– Men sånn som vi så for oss da vi stemte, kunne vi tenkt oss en hel måned knyttet opp mot det europeiske vinduet. La oss si at det blir europacup, at vi kommer oss videre et par runder, og så stenger vårt vindu mens det er åpent i resten av Europa. Da kan de hente en av våre spillere. Det er ikke noe gunstig for oss i det hele tatt.

– Hvordan vil dere angripe vinduet nå som det er bestemt likevel?

– Vi vil ikke gjøre noe. Vi har de spillerne vi trenger. Dessuten vil det være økonomisk uansvarlig å gjør store grep. Å bruke mye penger på overganger nå, etter det vi har vært gjennom, er ikke riktig, sier Stavrum.

Vikings cupgull i fjor ga dem en billett til Europa-kvalifisering. De mener også at et todelt overgangsvindu på sommeren, med to uker før seriestart og to uker senere på sommeren, er ugunstig for dem.

– Vi synes det var en dårlig løsning, sier trener Bjarne Berntsen og forklarer:

– Sommervinduet er allerede kort med fire uker. I Europa har de 12 uker. Nå får vi bare to. Vi kan miste spillere uten å få erstattet dem, og vi har ikke fått noen informasjon om når de to siste ukene av overgangsvinduet vil være i sommer. For lagene i europacupen er det ikke gunstig.

Berntsen gjør det klart at Viking heller ikke har planer om å forsterke seg før seriestart. Men det er det andre eliteserielag som har, blant annet Bodø/Glimt.

– Vi har ikke hatt permitteringer i Glimt og har ingen betenkeligheter. Vi er åpen for både kjøp og salg, sier sportslig leder Aasmund Bjørkan til VG.

Stabæks ferske sportssjef Torgeir Bjarmann sier at «skal vi hente noe, så vil det være for å øke bredden i troppen, for å være bedre rustet for et ekstremt kampprogram som venter».

Sportssjef Kenneth Leren i Kristiansund sier at de har «planer om å signere én spiller til».

– Vålerenga mener at et overgangsvindu før seriestart skaper unødvendig kaos og press. Hva tenker dere om det?

– Det har vært en klar forutsetning hele veien at vinduet skal være åpent i to uker. Jeg kan ikke se at det skal bli mer kaos nå enn det er ellers rett før seriestart, sier Leren.

I Rosenborg sier sportssjef Mikael Dorsin at det for tiden holdes møter der klubbens strategi på overgangsmarkedet skal diskuteres og bestemmes.

Publisert: 13.05.20 kl. 20:47

