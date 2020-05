BLIR FANGET OPP: Pål André Helland skjeller ut linjedommeren under en kamp mot Vålerenga i 2017. Nå som spillernes meldinger kan bli lettere for TV-seerne å høre, håper han «folk ikke henger seg opp om det kommer et F-ord for mye». Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Slik kan publikumsfrie eliteseriekamper bli: Stadionlyd og «spillermikrofoner»

TV-aktørene rundt Eliteserien er i gang med å se på hvordan et tilskuerfritt produkt skal fremstå på skjermen. Kampene i tysk Bundesliga og dansk serie vil følges nøye.

Oppdatert nå nettopp

I Tyskland starter «coronakampene» denne helgen, mens den danske superligaen restarter 28. mai. Det er dermed mulighet for rettighetshaver Discovery, produksjonsselskapet NEP og rettighetseier Fotball Media å hente inspirasjon fra noe av det fremste i utlandet før Eliteserien går i gang med kamper fra 16. juni.

– Det jobbes iherdig, og i likhet med musikkbransjen er vi opptatt av å stjele det beste. Vi ser hvordan de løser det i Tyskland og Superligaen. Den beste ideen vinner til slutt – uansett om den kommer derfra eller fra en av oss, sier sportssjef Morten Johannessen i Eurosport-eide Discovery.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Foreløpig er Eliteserien på planleggingsstadiet. Til seriestart må de blant annet finne ut av hva slags arenalyd som når TV-seerne. I Tyskland er planen å tilby et tillegg til den faktiske atmosfæren – at seerne aktivt kan velge tidligere innspilt stadionlyd, supportersanger tilhørende lagene og tilpasninger til hva som skjer på banen.

– Den lyden publikum lager, er en del av publikumsopplevelsen. Det skal man ikke kimse av. Det blir en vegg som mangler, og den veggen må du erstatte. Det er ulike måter å gjøre det på, sier Johannessen og nevner et par eksempler de vurderer:

– Vi kan snu mikrofonene som står på sidelinjen og er myntet på publikum mot banen for å berike lyden. Men dette avgjør vi sammen med NFF og NTF og vil kreve aksept fra spillere og dommerstanden. Vi må vite at de er komfortable. Tilsvarende ser man på løsninger på tribunen. Du har virtuelle muligheter og bannere. Sluttproduktet skal bli best mulig, garanterer sportssjefen i Discovery.

les også VIF, Molde og Viking ut mot overgangsvindu: – Veldig uheldig

Mottar mange tips

Klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball er i gang med å hente informasjon og ønsker fra de 16 lagene i Eliteserien. I Bergen er én idé å fylle den ene langsiden med storskjermer.

– Vi utforsker mulighetene rundt storskjerm på Stadion når serien settes i gang uten publikum. Dette er foreløpig bare på skisseblokken og det er mye som må avklares før det blir en realitet, presiserer Therese Rygg, leder for marked, kommunikasjon og samfunn i Brann.

– Vi følger med på hva store klubber i utlandet jobber med, slik at vi skal kunne vurdere gode ideer tilpasset oss. Vi mottar også mange tips fra ivrige supportere og jobber med flere alternativer samtidig, opplyser Rygg.

Knut Kristvang i Fotball Media sier de vet veldig mye mer om noen uker om hva slags tv-produkt seerne kan forvente fra Eliteserien.

– Situasjonen gir noen utfordringer for produksjonen. Vi ser derfor på ulike varianter med tanke på lyd og bilde, så må nesten tiden frem til vi starter opp igjen, vise hva vi lander på. Vi ser også til andre ligaer og idretter og tar en vurderinger på hva som kan passe for oss. Dette vil sikkert også utvikle seg fremover, etter hvert som vi kommer i gang. Både Discovery, NEP og andre involverte har masse erfaring på produksjoner, og vi samarbeider godt om dette, sier Kristvang.

les også Discovery og toppfotballen enige om TV-millioner

– Falsk

Odd-vingen Elbasan Rashani håper ikke man ender opp med en løsning der det pumpes inn lyd fra høyttalerne.

– Det å bruke fiktiv stadionlyd gir en falsk atmosfære, sier Kosovo-landslagsspilleren.

– Jeg synes tilskueren som har betalt for å se oss spille på TV, skal få det ekte produktet, som i dette tilfellet er en fotballkamp uten tilskuere der du hører alt og alle. Jeg ønsker at tilskueren skal føle at vedkommende sitter på første rad på stadion, mener Rashani.

Rosenborg-spiller Pål André Helland sier det er vanskelig å ta stilling til hva som vil være komfortabelt for spillerne – som i større grad verbalt kan nå frem til TV-seerne på folketomme arenaer.

– Hovedpoenget er at tv-produktet til seerne blir bra. Noen vil sikkert høre dialogen på banen, men den er veldig forskjellig fra kamp til kamp. For oss spillere er vi så fokuserte på kampen at det meste skal gå greit, tror Helland – og foreslår på fleip at de kan gjerne legge på pipelyder når han selv har ballen.

Dersom det vil stå mikrofoner langs sidelinjen, der RBK-vingen ofte befinner seg når han ikke trekker innover, ser han ikke på som noe stort problem.

– Når spillere fører «banalt språk» til hverandre står man gjerne tett oppi. Det bør ikke være noe problem eller risiko. Så må vi ha litt takhøyde. På fotballbanen er det sånn at selv de som er dypt, dypt religiøse står og juger og sier de skal ha innkastet, selv om de vet at de ikke skal ha det. Så får vi håpe at folk ikke henger seg opp om det kommer et F-ord for mye, sier Helland.

– Tenker at det kan være greit med litt fiktiv lyd så det ikke blir helt dødt, men det er vel også greit at man ikke hører absolutt alt man sier på banen, sier Bodø/Glimts kantspiller Jens Petter Hauge.

PS! Første del av terminlisten for Eliteserien presenteres på Eurosport Norge klokken 18.00 lørdag.

Publisert: 16.05.20 kl. 08:35 Oppdatert: 16.05.20 kl. 08:58

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser