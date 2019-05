LEDERNE: Jürgen Klopp omfavner kaptein Jordan Henderson etter den magiske kvelden på Anfield. Foto: CARL RECINE / X03807

Kommentar

Liverpools supermann

(Liverpool – Barcelona 4–0, 4–3 sammenlagt) Anfield har sett det meste, men ingenting kan måle seg med 7. mai 2019.

Ingenting.

Denne banen har trykket i senk de fleste i store europacupkamper. Her er det en haug med mytiske kvelder: 3–1 over Inter i 1965, 3–1 over St. Etienne i 1977, 3–0 over Mönchengladbach i 1978, 3–1 over Olympiakos i 2004, 1–0 over Chelsea i 2005, 4–3 over Borussia Dortmund i 2016, 3–0 over Manchester City og 5–2 over Roma i fjor.

Men dette er større enn alt annet, mye større, føles det som akkurat nå.

Å snu 0–3 til 4–3 og seier over tidenes beste spiller og Barcelona i en semifinale skal ikke være mulig, men scenene som utspilte seg etterpå forteller litt om hvorfor og hvordan det kunne skje likevel.

En hel stadion, inkludert de gamle legendene, gynger «You’ll Never Walk Alone» sammen. Samholdet i Liverpool, urkraften i Anfield kan nesten ikke overvurderes.

Det var litt som mirakelet i Istanbul i finalen i 2005, tre mål i 2. omgang, tre mål mot overmakten.

Lionel Messi åpnet sesongen med å si at Barcelona skulle ha tilbake Champions League -trofeet, og etter tremålsseieren på hjemmebane var det ingen som kunne stoppe ham. Trodde de fleste.

Men ikke Jürgen Klopp.

For der Messi er en supermann på banen, har Liverpool en supermann på sidelinjen. Aller mest er dette managerens triumf. Det er han som har gjenreist dette laget, denne klubben.

Hva i all verden er han laget av? Han utstråler energi bare han åpner munnen, og han klarer å flytte det over på spillerne på en måte som kan konkurrere med de aller største.

Han har flere annen- enn førsteplasser, og kanskje blir det to annenplasser denne sesongen også, men tyskeren er likevel noe av det fineste som har skjedd fotballen de siste ti årene.

Husk at Jürgen Klopp aldri har tatt over noe mesterlag, han har selv skapt mesterlige lag.

Borussia Dortmund hadde plasseringene 7–7–9–13 i de fire siste Bundesliga-sesongene da Klopp overtok sommeren 2008. Han bygde i et par år, så ble det to Bundesliga-titler og ett cupmesterskap. Men det var også to tapte cupfinaler – og det ble tap da laget var fremme i Champions League-finalen mot Bayern München i 2013.

Liverpool kom på annenplass halvannet år før Klopp overtok høsten 2015, men det var en klubb ute av kontroll, som bare hadde vunnet ligacupen siden 2006, veldig sjelden var med i Champions League og som ikke hadde vært forbi gruppespillet i turneringen siden 2009.

Han bygde i et par år der også, så ble det finaleplass i Champions League i fjor, en sensasjon for de fleste, men neppe for Klopp. Han har gjort det igjen, han har gjort Liverpool enda bedre. Nå kan det bli både ligagull og seier i Champions League.

Trond Johannessen, internasjonal fotball.

Å slå ut Barcelona etter stortap i den første kampen var egentlig bare noe folk snakket om var mulig. Egentlig var det ikke det, selv om Barcelona hadde tapt 0–3 i Torino (Juventus) og Roma og 0–4 i Paris de siste to årene.

Selvsagt kan man peke på at det spanske storlaget ikke klarer å forsvare seg når det gjelder som mest, men suverene Manchester City ble også veltet av Anfield i fjor.

Barcelona var advart, men det hjalp heller ikke. Liverpool hadde brukt masse krefter på å slite seg til 3–2 over Newcastle lørdag kveld. Barcelona er seriemester og hvilte hele laget. Det hjalp heller ikke.

Liverpool var uten særdeles viktige Mohamed Salah og Roberto Firmino. Det hjalp heller ikke. Liverpool mistet viktige Andy Robertson ved pause. Det hjalp heller ikke Barcelona.

«Vi stiller med 11 mann likevel», meldte Jürgen Klopp før det startet. Den ene av de han slapp til, Diwock Origi, var på returen og dyttet inn 1–0 før syv minutter var spilt, og han satte 4–0 da drøyt ti minutter gjensto.

Mannen han kastet inn ved pause, Gini Wijnaldum, presset inn 2–0 og 3–0 rett etter at han kom inn.

Jürgen Klopp har tapt tre finaler som Liverpool-manager. Nå får han sjanse nummer fire.

Han er en vinner uansett hvordan det går i Madrid 1. juni.

Publisert: 07.05.19 kl. 23:32 Oppdatert: 07.05.19 kl. 23:43