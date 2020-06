NULL POENG: Mikael Stahre har fått en blytung start på karrieren som Sarpsborg-trener. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sarpsborgs lange mareritt: – Det gjør vondt

SARPSBORG (VG) Det har pågått helt siden sommeren for to år siden – og enn så lenge klarer heller ikke Mikael Stahre (44) å få Sarpsborg 08 opp av bølgedalen.

August 2018: Sarpsborg 08 opplever klubbhistoriens største opptur da de kvalifiserer seg til Europa League-gruppespillet etter å ha slått ut Maccabi Tel-Aviv i siste kvalifiseringsrunde.

Også august 2018: Sarpsborg 08 ligger på femteplass i Eliteserien, men et tap borte mot daværende serieleder Brann viser seg å være starten på et mørkt kapittel for klubben i hjemlig liga.

Fra og med 0–2-tapet på Brann Stadion den 19. august for snart to år siden har sarpingene nemlig kun vunnet syv seriekamper av 45 mulige. 20 av kampene har endt med tap, 18 med uavgjort. Det gir et poengsnitt på 0,86 per kamp, tilsvarende 26 poeng over en sesong med 30 kamper – ett mindre enn fjorårets tabelljumbo Ranheim endte med.

– Jeg visste ikke at det var så ille. Det gjør vondt, sier den unge spissen Jørgen Strand Larsen etter klubbens seneste nederlag, et 2–3-tap hjemme mot Strømsgodset i en kamp der det ble blåst hele fire straffer.

Det har vært knyttet store forventninger til Sarpsborg før denne sesongen, til tross for at 2019 endte med 12. plass og like mange poeng som Lillestrøm på kvalikplass. Ansettelsen av svenske Mikael Stahre som trener og de påfølgende strålende resultatene i treningskampene (6–4–1) bidro til at tabelltipsene hos flere medier var optimistiske på klubbens vegne.

Isteden har den svenske sjefen åpnet karrieren i Eliteserien med tre strake tap og en foreløpig sisteplass.

– Det er blytungt, erkjenner Stahre overfor VG.

Han nikker da han får den bekmørke statistikken for klubben de siste 45 kampene presentert.

– Det er sannheten, sier 44-åringen.

– Har du merket dårlig selvtillit i klubben som følge av de svake resultatene før du kom?

– Ikke ennå. Jeg har vært med på å lede 11 treningskamper og tre seriekamper. Vi vant seks av 11 treningskamper, spilte fire uavgjort og tapte én gang. Følelsen var god. Men det er sannheten at Sarpsborg 08 har vunnet veldig få kamper. Vi kan ikke venne oss til det, svarer mannen som foreløpig har sverget til en 3–4–3-formasjon på banen.

På spørsmål om hvordan trenden kan snus, svarer Stahre kontant: «Begynne å vinne.» Og om hvordan det skal gjøres: «Sette ballen i mål og sørge for at vi holder nullen.»

Kaptein Joachim Thomassen mener det er feil å snakke om klubbens svake statistikk siden sommeren 2018.

– Jeg skjønner at mediene er opptatt av det, men nå er det en ny epoke i Sarpsborg 08. Det er et nytt team og mange nye spillere, med mange som ikke har vært med før, så jeg tror ikke vi skal begynne å trekke noen paralleller der ennå. Det er opp til oss på banen å plukke opp hansken, sier midtbanespilleren, som mener laget slapp inn «pissemål» i kaoskampen mot Strømsgodset.

– Vi har noen floker vi må løse for å få marginene på vår side. Vi må lære av kampene og jobbe på videre i hverdagen. Vi må stå sammen og gå i samme retning, sier midtstopper Bjørn Inge Utvik.

Tabelljumboene skulle nok ønske at det kommende programmet var av det noe lettere slaget, men den neste uken skal de først besøke serieleder Bodø/Glimt søndag, før ubeseirede Brann kommer til Sarpsborg Stadion torsdag.

