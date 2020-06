SJEF: Ed Woodward er forsiktig optimist på Manchester Uniteds vegne, men sier at også klubben går tøffere tider i vente. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Woodward med advarsel før sommervinduet: – Tøffe tider i vente

Flere medier melder at Ole Gunnar Solskjær har potensielle milliardkjøp som Jadon Sancho på ønskelisten, men klubbdirektøren heller muligens kaldt vann i årene til manageren.

– Det er ikke mulig å rømme fra virkeligheten. De kommende månedene blir tøffe for alle i fotballen, sier Woodward i kampprogrammet før Sheffield United-møtet onsdag.

I april uttalte Ole Gunnar Solskjær at Manchester United kunne komme styrket ut av den økonomiske smellen mange klubber vil oppleve som følge av coronautbruddet.

– Det kan komme en situasjon her man kan dra nytte av. Og jeg vet at vi i Manchester United er en av de største – eller den største, sa Solskjær til Sky Sports.

Independent er blant mediene som har hevdet at Jadon Sancho står øverst på ønskelisten til Solskjær, og at han vil koste over en milliard norske kroner.

Skal man tro Uniteds klubbdirektør er det imidlertid ingen selvfølge at de røde fra Manchester skal kunne bruke ubegrenset med midler i sommerens overgangsmarked.

– Vi er ikke noe unntak. Klubbens grunnmur er solid, og forutsatt at vi holder sammen og forvalter ressursene nøye, vil vi komme styrket gjennom dette, sier Woodward.

BESKJED: Marcus Rashford bidrar nok gjerne til å lokke landsmannen Jadon Sancho til Old Trafford, dersom det er det Solskjær hvisker ham i øret. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Jürgen Klopp og Liverpool er blant dem som har fått kjenne på økonomiske utfordringer i forbindelse med coronautbruddet.

Timo Werner ble lenge sterkt koblet til klubben, men endte isteden opp i Chelsea. Liverpools manager var klar på at det ville være selvmotsigende å punge ut etter at de hadde bedt spillerne om å bidra i en dugnad.

– Vi må i så fall forklare spillerne våre hvordan vi kan snakke om lønnskutt og samtidig handle en spiller for 600–700 millioner kroner, sa Klopp til Sky Sports.

I kampprogrammet sender Ed Woodward også en melding til fansen, som ikke får være til stede på Old Trafford onsdag kveld.

– Som banneret på Stretford End uttrykker, for å sitere Sir Matt Busby: «Fotball er ingenting uten supportere».

Publisert: 24.06.20 kl. 14:26

