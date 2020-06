FULL KONTROLL: Stabæks Andreas Hanche-Olsen spilte til 7 på VG-børsen og hadde få problemer med Sandefjord og Vidar Ari Jonsson onsdag kveld. Foto: Annika Byrde

Stabæk kunne fått nesten ti mill. for Hanche – lanseres som landslagsstopper

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Sandefjord 2–0) Stabæks Andreas Hanche-Olsen (23) kunne reist til en ny liga i vinter. Trener Jan Jönsson foreslår hva som er neste stoppested for sin kaptein: A-landslaget.

Nå nettopp

– Jeg pleier ikke å stå å flagge for landslagsspill, for det er dyktige sjefer som har sett på det. Men han skal fortsette å utvikle seg, så melder han seg snart på i den diskusjonen. Det tror jeg, sier Stabæk-treneren uoppfordret til VG.

Det er en helt annen svenske som bestemmer hvem som får innpass på det norske A-landslaget, men Lars Lagerbäck har iallfall vanligvis sansen for spillere med fart, fysikk og lederegenskaper. Han får alt med Hanche-Olsen, ifølge Jönsson.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Pluss djevelskapen hans i motstandernes boks, senest vist frem på 1-0-målet mot Sandefjord onsdag kveld:

Snill bærumsgutt

Hanche-Olsen beskriver seg selv som «en snill bærumsgutt». Men fotballspillerutgaven er en tøffing. Du har sett ham med blod på drakten i Eliteserien tidligere, og som 16-åring pådro han seg nesebrudd og hjernerystelse i samme situasjon, da han satte frem skallen på en offensiv dødball – men endte med å treffe bakhodet til en annen spiller.

Det gikk bra etter en ukes hvile, men historien forteller antageligvis det meste om 23-åringen, Stabæk-kaptein for tredje år på rad.

– Det med mentalitet og tøffhet har vært en av styrkene mine. Det at du tør å ofre nese og ansikt, sier Hanche-Olsen.

les også Eks-treneren om Stabæk-kapteinen: – Gjør ham spesiell

1-0-goalen hans mot et syltynt Sandefjord-lag var «Made in Bærum». Det gikk direkte fra en lokal Stabæk-gutt til en annen: Emil Bohinen hamret inn en corner fra høyre, og Hanche-Olsen hadde få problemer med ti centimeter lavere Rufo i Sandefjords sonemarkering.

Hans femte seriescoring i karrieren så lenge ut til å bli kampens eneste, men Hugo Vetlesen, nok et akademiprodukt, plasserte inn 2-0 med fem minutter igjen å spille.

Resten av matchen hadde Hanche-Olsen hadde full kontroll på motstanderne, som også ble redusert til ti mann etter en time.

les også Tabber og Børven-hat trick spolerte Fagermos gjensyn med eksen

Mål om landslaget

Om trenerens landslagsforslag er han litt mer passiv og beskriver det som et mål det skal være mulig å nå innen to-tre år.

– Men jeg skal ikke juge: Jeg følger jo med på hvem som er der og hvem som er i min posisjon, sier 23-åringen med 12 kamper for U21-landslaget.

– Det har kanskje vært litt mindre utvalg på stopperplass de siste sesongene enn i andre posisjoner?

– Ja, det er vel kanskje det. Det er noen som begynner å bli eldre av de beste midtstopperne vi har. Det skal være plass der etter hvert, så får vi se, sier Hanche-Olsen.

– En ung og ambisiøs stopper med fin utvikling det siste året. Men litt tidlig å konkludere med landslaget etter to-tre eliteseriekamper etter tre måneders coronapause, påpeker Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen.

les også Eliteserieprofiler reagerer på Lagerbäck-utsagn: – Kan ikke ha det sånn

Lagerbäck har gjennom uttakene aldri lagt skjul på at han foretrekker utenlandsproffer fremfor eliteseriespillere. Og faktisk kunne Andreas Hanche-Olsen vært et annet sted enn i Norge. Han bekrefter at det var interesse fra tyske Hannover i vinter, og han kunne endt i en rumensk klubb – hvis han ville.

Stabæk satt med et bud på nesten én million euro, rundt ti millioner norske kroner, etter vinterens kurs. Det ble et nei i fellesskap fra Hanche-Olsen og Stabæk. Men klubben hadde altså sagt ja til den summen om spilleren hadde ønsket seg dit.

– Det var en risiko for at han skulle dra, sier Jan Jönsson.

– Men jeg tror han skal tenke litt som Emil Bohinen. Mange har rykket i ham også. Det er bare å ta omgang for omgang, så kommer sjansene. Da kommer det flyet, sier Stabæks trener – med fem poeng og null tap på de tre første kampene.

Publisert: 25.06.20 kl. 14:15

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser