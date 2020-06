Ramos med superfrispark da Real vant igjen

(Real Madrid – Mallorca 2–0) Mallorca yppet seg mot serieleder Real Madrid, men da Sergio Ramos (34) banket et frispark i krysset var spenningen over.

Med sin fjerde strake seier i La Liga beholder Real Madrid ledelsen på toppen av tabellen med bedre målforskjell enn Barcelona.

Zinedine Zidanes mannskap hadde som forventet jevnt over god kontroll på Mallorca, som ligger under nedrykksstreken. Men gjestene yppet seg, og Real-keeper Thibaut Courtois fikk testet seg ved flere anledninger.

19-åringen Vinicius Junior sendte Real Madrid i ledelsen i det 19. minutt da han elegant vippet ballen opp i hjørnet etter herlig angrep og pasning fra Luka Modric. Junior var også nær ved å øke til 2–0, men avslutningen smalt i tverrliggeren.

KJEMPESCORING: Sergio Ramos jubler etter det vakre frisparkmålet mot Mallorca. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Like før timen var spilt fikk Real Madrid frispark på drøyt 20 meter. Midtstopper Ramos klinket til, og skrudde ballen lekkert helt oppe i krysset til høyre for Mallorca-keeper Manolo Reina.

Real Madrid og Barcelona har 68 poeng etter 31 kamper, men Real topper på grunn av innbyrdes oppgjør. Lørdag spiller Barcelona borte mot Celta Vigo, som slo Real Sociedad i kveld.

Real Madrid møter Espanyol på bortebane søndag.

REKORD: Luka Romero (t.v.) ble tidenes yngste La Liga-spiller da han kom inn i sluttminuttene mot Real Madrid. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Tidenes yngste i La Liga

Et lite høydepunkt for Mallorca-fansen var da 15 år gamle Luka Romero, for anledningen med en voksen hockeysveis, ble byttet inn i det 83. minutt.

Argentineren ble med det tidenes yngste spiller i La Liga. Den offensive midtbanespilleren fyller 16 år 18. november, og slo rekorden som Sanson satte for Celta Vigo i 1939.

Publisert: 24.06.20 kl. 23:55 Oppdatert: 25.06.20 kl. 00:19

