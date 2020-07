STJERNEKAMP: Manchester Uniteds Marcus Rashford, Chelseas Tammy Abraham og Leicesters Jamie Vardy kjemper om CL-spill. Foto: Scanpix

Storklubbenes CL-skjebne avgjøres i dramatisk avslutning

Med tre runder igjen av Premier League kan marginer fastslå hvilke lag som får Englands to siste Champions League-plasser for neste sesong.

Bare ett poeng skiller Chelsea (60), Leicester (59) og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United (59) på henholdsvis tredje-, fjerde- og femteplass. Kun topp fire får som kjent representere nasjonen i Europas gjeveste klubbturnering.

I tillegg har Wolverhampton (55), Sander Berges Sheffield United (54) og Tottenham (52) en teoretisk mulighet til å utøve et fotballmirakel i løpet av den neste halvannen uken. Femteplassen vil gi Europa League-billett.

– Det er lagt opp til en perfekt, dramatisk avslutning, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad til VG.

«Oppsiktsvekkende kollaps»

Allerede tirsdag kveld sparker Chelsea i gang sesongens tredje siste runde. Frank Lampard vil trolig mønstre et revansjesugent mannskap mot allerede nedrykksklare Alexander Tettey og hans Norwich på Stamford Bridge.

I etterkant skal Chelsea spille borte mot Liverpool før Wolverhampton besøker «brua» i den avsluttende runden søndag 26. juli.

Leicesters program består av et hjemmemøte med Berges Sheffield United, bortekamp mot Tottenham og en Old Trafford-batalje mot Manchester United.

For Solskjærs rødkledde stjernegalleri venter Crystal Palace på Selhurst Park, samt West Ham og Champions League-utfordrer Leicester på eget gress.

PREMIER LEAGUE-KOMMENTATOR: Kasper Wikestad er spent på serieavslutningen i England. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Det er to kamper i siste serierunde som kan bli helt avgjørende, med United-Leicester og Chelsea-Wolverhampton. Vi skal ikke avskrive Wolverhampton helt, sier Wikestad.

TV 2-profilen trekker frem den svake formen til Leicester som hovedgrunnen til at han holder United og Chelsea som favoritter til tredje- og fjerdeplassen - med Wolves som en joker.

– Kollapsen til Leicester er oppsiktsvekkende. Bare se den avstanden de hadde til Manchester United ikke lenge før corona-avbrekket, sier Wikestad om laget til Brendan Rodgers som bare har vunnet to av de elleve siste kampene.

– United den største favoritten

Når man sammenligner målforskjellen til Wolverhampton (+11), Chelsea (+14), Manchester United (+26) og Leicester (+29), kommer sistnevnte best ut.

Hvis to eller flere lag skulle ende med like mange poeng og samme målforskjell, vil antall scorede mål avgjøre plasseringen. Foreløpig leder Leicester også den statistikken med 65 nettkjenninger mot Chelseas 63 og Uniteds 61. Hvis det ikke blir mulig å skille lagene her heller, vil utfallet i innbyrdes oppgjør avgjøre.

– Ser man på form og spill nå, er Manchester United den største favoritten til å havne øverst av lagene som fortsatt er med i kampen om Champions League. Jeg tror United og Chelsea tar tredje- og fjerdeplassen. Det tar jeg på Uniteds gode form, Leicesters kollaps og Chelsea også på grunn av Leicesters kollaps. Wolverhampton er en joker. Det er ikke usannsynlig at de vinner de tre siste, selv om også de har sett litt mer preget ut, sier Wikestad om «ulvene» som skal møte Burnley (b), Crystal Palace (h) og Chelsea (b) i de tre siste rundene.

– Tror du Berge og Sheffield United kan sjokkere ved å ta seg inn i topp fire helt på tampen?

– Sheffield United har funnet formen igjen og vist at de kan slå alle. Jeg tror Champions League-toget har gått for dem, men det vil være en fantastisk prestasjon av dem å klare topp syv.

Manchester United og Wolverhampton har også en mulighet til å kvalifisere seg til Champions League ved å vinne Europa League, hvor lagene er i 8.-delsfinaler som skal spilles i august.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 35 30 3 2 76 – 27 49 93 2 Manchester City 35 23 3 9 91 – 34 57 72 3 Chelsea 35 18 6 11 63 – 49 14 60 4 Leicester City 35 17 8 10 65 – 36 29 59 5 Manchester United 35 16 11 8 61 – 35 26 59 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

